Vinh quang hơn tiền bạc

Jorge Valdano, một trong những huyền thoại Real Madrid và bóng đá Argentina, từng nói rằng “vinh quang quý hơn tiền bạc” - đặc biệt là với những ai chơi bóng ở Bernabeu.

Một nhận định vừa súc tích vừa sâu sắc, phản ánh chính xác lựa chọn mà bất kỳ cầu thủ nào cũng phải đối mặt: hoặc làm mọi cách để tiếp tục gắn bó với Real Madrid, hoặc theo đuổi bản hợp đồng mang lại thu nhập cao nhất - điều hoàn toàn chính đáng.

Vinicius vẫn chưa tìm được tiếng nói trong gia hạn hợp đồng với Real Madrid. Ảnh: Diario AS

Không ai có thể trách Vinicius vì muốn được hưởng mức lương ngang với Kylian Mbappe.

Thực tế, trước khi Mbappe xuất hiện, chính Vinicius là một trong những người hùng lớn nhất của Real Madrid trên hành trình chinh phục Champions League lần thứ 14 và 15 đầy cảm xúc. Anh ghi bàn trong cả 2 trận chung kết gần nhất mà Real Madrid nâng cúp, các năm 2022 và 2024.

Lời nhắc của Valdano phù hợp nhất với Vinicius vào thời điểm này, đặc biệt là khi hai bên vừa trải qua cuộc đàm phán then chốt hôm thứ Tư.

Cả Real Madrid và Vinicius đều gửi đi thông điệp về sự “tích cực” sau cuộc họp, có sự tham dự của Jose Mourinho. Chỉ có điều, anh ẩn đi mọi thông tin và hình ảnh trên Instagram gây nhiều câu hỏi.

Giống như Valdano, Mourinho góp ý với Vinicius: nếu muốn có vinh quang, hãy ở lại.

Còn nếu mục tiêu là trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới, ngang hàng với Mbappe, thì thật khó tưởng tượng Vinicius vẫn tiếp tục gắn bó với sân Bernabeu.

Rời Madrid sẽ rất lạnh lẽo

Việc Real Madrid xúc tiến chiêu mộ Diomande cũng là một thông điệp rõ ràng gửi đến Vinicius: không cầu thủ nào là không thể thay thế.

Không ai phủ nhận vị thế của tiền đạo 26 tuổi. Lối chơi và tính cách của ngôi sao Brazil biến anh trở thành một trong những cầu thủ đáng xem nhất bóng đá thế giới hiện nay.

Vấn đề là Vini chịu tác động lớn từ Roc Nation Sports Brazil, công ty đang quản lý anh.

Dù vậy, những người xung quanh Vinicius cần hiểu rằng, trong các cuộc đấu sức với Perez để giành lợi thế trên bàn đàm phán, người chiến thắng sau cùng gần như luôn là Real Madrid.

Vinicius ở trung tâm Valdebebas. Ảnh: RMCF

Có lẽ không một Madridista nào quên được việc những Cristiano Ronaldo hay Sergio Ramos rời đội bóng vì lý do tương tự. Nhưng rồi họ vẫn ra đi, còn Real Madrid vẫn tiếp tục nâng cao những chiếc cúp Champions League.

Trường hợp Ronaldo rất đáng chú ý. Sau chiến thắng tại Kiev 2018, hoàn tất hat-trick vô địch với Zinedine Zidane, CR7 gõ cửa văn phòng Perez để yêu cầu tăng lương.

Phản ứng của Perez là chuyển nhượng Ronaldo sang Juventus, nơi anh giành 2 Scudetto nhưng thất bại ở châu Âu và nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Kết quả, anh trở lại MU, bị Ten Hag đối xử phũ phàng rồi sang Al Nassr cho đến nay.

Nếu Vinicius chia tay sân Bernabeu, rồi anh sẽ thấm thía câu nói đã trở thành một chân lý của bóng đá chuyên nghiệp: “Rời Real Madrid, cái lạnh sẽ rất khắc nghiệt”.

Vì thế, Vinicius vẫn còn cơ hội để chứng minh tình yêu mà anh luôn khẳng định dành cho Real Madrid bằng cách chấp nhận lời đề nghị gia hạn mà CLB trong thời gian sớm nhất - một đề nghị vốn đã rất hậu hĩnh.

Vinicius nên suy nghĩ thật kỹ. Bởi Real Madrid là tất cả.