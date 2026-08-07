Tin tức từ Tây Ban Nha, diễn biến Real Madrid ký Rodri có bước ngoặt không ngờ. Trong lúc tưởng tiền vệ Man City cập bến Bernabeu tới nơi, thì một ‘cú sốc’ đến khiến Mourinho choáng váng: Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2026 đồng ý gia nhập Barca.

Rodri được loan tin không hài lòng với đề nghị của Real Madrid. Ảnh: Defensa

Theo tiết lộ của nhà báo Gerard Romero trên chương trình Jijantes, người tạo ra bước ngoặt chuyển nhượng này chính là HLV Hansi Flick.

Nhà cầm quân người Đức đích thân liên lạc với Rodri và bày tỏ muốn có anh trong đội hình của Barca từ mùa giải tới.

Nguồn trên cho biết thêm, Rodri đã rất thích thú với dự án của Hansi Flick và đồng ý tham gia vào kế hoạch ấy.

Trong khi đó, Mundo cũng loan tin, không phải Real Madrid mà giờ đây Barca mới đang là đội nhiều khả năng có được Rodri nhất.

Theo tờ này, Rodri không hài lòng với các điều khoản trong đề nghị hợp đồng 4 năm của Real Madrid dành cho mình. Hơn nữa, anh muốn chốt xong tương lai trước khi trở lại Man City vào ngày 13/8 tới và Barca đang cho thấy có thể thực hiện điều đó.

Barca mới là đội đang nắm lợi thế ký tiền vệ Man City. Ảnh: Transfer News Live

Việc theo đuổi Rodri không phải là lựa chọn nhất thời của Barca, khi giám đốc bóng đá Deco được cho đã ‘âm thầm’ từng bước tiến hành thương vụ suốt thời gian qua.

Rodri đã bật đèn xanh và phần còn lại là Barca đàm phán với Man City. Hiện vẫn chưa có thỏa thuận chính thức nào giữa các bên, cả cầu thủ lẫn CLB, nhưng đội bóng xứ Catalan tin chắc đã vượt qua trở ngại chính, đó là biết được ý định thực sự của tiền vệ Man City.

Vài ngày trước anh còn ưu tiên gia nhập Real Madrid, nhưng giờ tình thế có vẻ hoàn toàn thay đổi. Man City được cho muốn 75 triệu euro, nếu phải mất đi cầu thủ then chốt của mình.

Rodri còn chưa đầy 1 năm trong hợp đồng tại Etihad và vốn có nhiều đóng góp cho CLB. Trong trường hợp anh lên tiếng đề nghị được ra đi, có lẽ lãnh đạo đội sẽ tạo điều kiện, nên mức phí dự kiến sẽ dưới con số trên. Barca đặt mục tiêu có được Rodri ở tầm khoảng 50 triệu euro.