Highlights Novak Djokovic 2-3 Joao Fonseca (nguồn: Roland Garros)

Roland Garros 2026 tiếp tục chứng kiến một cơn địa chấn lớn ở nội dung đơn nam khi Novak Djokovic bất ngờ dừng bước trước Joao Fonseca.

Chỉ một ngày sau khi Jannik Sinner bị loại, mọi sự chú ý đổ dồn về Djokovic. Tuy nhiên, chính tay vợt Serbia cũng không thể tránh khỏi cú sốc trên sân Philippe-Chatrier.

Sau Sinner, đến lượt tượng đài Djokovic sớm bị loại - Ảnh: Roland Garros

Đối đầu tài năng trẻ người Brazil, Djokovic khởi đầu đầy bản lĩnh. Anh tận dụng tốt kinh nghiệm ở những thời điểm quan trọng để thắng 6-4 trong set đầu tiên. Kịch bản tương tự lặp lại ở set 2, khi “Nole” tiếp tục chơi chắc chắn và giành chiến thắng 6-4, qua đó dẫn trước 2-0.

Tưởng như trận đấu sẽ sớm khép lại, Joao Fonseca bất ngờ vùng lên mạnh mẽ. Tay vợt 19 tuổi chơi bùng nổ trong set 3, liên tục tung ra những cú đánh uy lực để thắng 6-3, qua đó thắp lại hy vọng ngược dòng.

Có lẽ trong mơ Fonseca cũng không nghĩ có một ngày đánh bại Nole - Ảnh: Roland Garros

Bước ngoặt lớn xuất hiện ở set 4. Khi bị dẫn 3-4 và đối mặt hai break-point, Fonseca vẫn bình tĩnh cứu thua thành công. Từ khoảnh khắc đó, tay vợt Brazil thi đấu càng tự tin, trước khi thắng 7-5 để kéo trận đấu vào set quyết định.

Ở set 5, Novak Djokovic sớm dẫn 3-1 nhưng không thể bảo toàn lợi thế. Fonseca thắng 6 trong 8 game cuối, rồi khép lại trận đấu bằng 3 cú ace liên tiếp khi đối mặt break-point.

Sau 4 giờ 53 phút, Fonseca thắng 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5, trở thành thiếu niên đầu tiên đánh bại Djokovic tại một giải Grand Slam.