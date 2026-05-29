Trung vệ người Pháp gia nhập Liverpool năm 2021 và nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng nơi hàng thủ dưới thời HLV Jurgen Klopp và Arne Slot.

Tuy nhiên, hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào ngày 1/7 tới. Các cuộc đàm phán gia hạn giữa hai bên đã không mang lại kết quả như mong đợi.

Konate từng liên hệ với Real Madrid hè năm ngoái, nhưng cuối cùng vẫn ở lại Anfield. Sau đó, Liverpool dành nhiều tháng thương lượng để giữ chân anh, song không đi đến tiếng nói chung.

Konate rời Liverpool theo dạng miễn phí và có thể cập bến PSG hè này - Ảnh: Jeunesfooteux

Đội bóng vùng Merseyside không sẵn sàng trả mức lương vượt trội cho Konate, so với mặt bằng chung đội hình hiện tại.

Sự ra đi của Konate sẽ khiến Liverpool chỉ còn lại hai trung vệ giàu kinh nghiệm là Virgil van Dijk và Joe Gomez. Hợp đồng của cả hai cũng sẽ đáo hạn vào hè năm sau.

Để chuẩn bị cho tương lai, Liverpool dự kiến trao cơ hội cho Jeremy Jacquet, cầu thủ 20 tuổi sẽ gia nhập đội bóng từ Rennes hè tới.

Bên cạnh đó, tài năng trẻ 19 tuổi Giovanni Leoni cũng nằm trong kế hoạch lâu dài. Leoni gia nhập Liverpool hè năm ngoái nhưng không may dính chấn thương đứt dây chằng chéo trước ngay trận ra mắt tại Cúp Liên đoàn, khiến anh phải nghỉ thi đấu hết mùa.

Về phần Konate, anh nhận được sự quan tâm từ Bayern Munich, Paris Saint-Germain và Real Madrid. Trước mắt, anh sẽ hội quân cùng đội tuyển Pháp trong đợt tập huấn chuẩn bị cho World Cup sắp tới.

Giới truyền thông Pháp tiết lộ, Real Madrid gần đây tỏ ra không mặn mà, nên nhiều khả năng Konate sẽ hồi hương khoác áo Paris Saint-Germain theo dạng chuyển nhượng tự do.