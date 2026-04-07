Hãng thông tấn CNN đưa tin, một vụ đọ súng giữa các sĩ quan cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ và 3 đối tượng có vũ trang đã nổ ra chiều nay (7/4) tại khu vực lân cận lãnh sự quán Israel ở quận Besiktas thuộc thành phố Istanbul.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Al Jazeera

Thống đốc Istanbul, ông Davut Gul cho hay: “Một kẻ tấn công đã thiệt mạng trong cuộc đọ súng với cảnh sát, trong khi 2 đối tượng còn lại bị thương. Hai cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị thương nhẹ trong giao tranh. Những kẻ tấn công đã sử dụng các súng trường và súng ngắn”.

Theo lời một số nhân chứng, sau khi vụ nổ súng xảy ra, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Trong thông cáo đưa ra chiều 7/4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Israel khẳng định ở thời điểm xảy ra cuộc đọ súng “không có nhân viên ngoại giao Israel nào có mặt trong lãnh sự quán”.

Báo Times of Israel dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho hay đối tượng thiệt mạng trong vụ đọ súng có liên hệ với một nhóm khủng bố cực đoan về tôn giáo.