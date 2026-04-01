Theo báo Times of Israel, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 1/4 đã đưa ra báo cáo cụ thể về hoạt động tấn công trong tháng đầu tiên của cuộc xung đột Iran.

"Kể từ khi cuộc xung đột nổ ra, lực lượng không quân đã thả tổng cộng 16.000 quả bom xuống Iran trong 10.000 cuộc tấn công riêng rẽ. Số lượng mục tiêu bị nhắm tới là khoảng 4.000, bao gồm hệ thống phòng không, bệ phóng tên lửa đạn đạo, cơ sở sản xuất vũ khí, cơ sở hạt nhân, cơ sở tập trung nhân lực cùng các chỉ huy và lãnh đạo quân sự của đối thủ", IDF cho biết.

Các mục tiêu Iran bị quân đội Israel tấn công. Ảnh: IDF

Trong báo cáo của mình, quân đội Israel cũng khẳng định đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 2.000 binh lính và chỉ huy của Iran. Hiện Tehran chưa đưa ra phản hồi về thông tin của IDF, nhưng trước đó từng chỉ trích các đợt tấn công của Mỹ và Israel đã khiến 1.937 dân thường Iran thiệt mạng, bao gồm 240 phụ nữ và 212 trẻ em.

Iran xác nhận đã tiếp xúc với đặc phái viên Mỹ

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Al Jazeera ngày 31/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho hay ông đã nhận được một số thông điệp từ đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, nhưng nhấn mạnh điều này không có nghĩa là Iran đang đàm phán với Mỹ.

"Tôi đã nhận được một số thông điệp trực tiếp từ ông Witkoff. Tuy nhiên, mọi tuyên bố của Mỹ về việc họ đang đàm phán với chính quyền Iran là không chính xác. Chính quyền Tổng thống Trump cần phải thay đổi cách tiếp cận, họ không thể nói chuyện với người dân Iran bằng sự đe dọa hay đặt ra hạn chót", ông Araghchi tuyên bố.

Theo Ngoại trưởng Araghchi, Iran sẽ không chấp nhận một lệnh ngừng bắn tạm thời, mà chỉ đồng ý xúc tiến một thỏa thuận chấm dứt hoàn toàn các cuộc tấn công trong khu vực. Khi được hỏi về khả năng Mỹ triển khai chiến dịch trên bộ, ông Araghchi trả lời: "Iran biết rõ cách tự vệ và còn làm tốt hơn trong các cuộc giao tranh trên bộ. Chúng tôi hy vọng Washington sẽ không đưa ra quyết định sai lầm".