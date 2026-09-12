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Ngày 12/9, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TPHCM cho biết đã triệt phá 2 đường dây đổ, chôn lấp chất thải rắn với quy mô lớn, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng về tội "Gây ô nhiễm môi trường".

Trước đó, đầu tháng 3/2026, Phòng PC03 phối hợp với chính quyền phường An Phú Đông kiểm tra, phát hiện Nguyễn Văn Hoàng (SN 1983) đang dùng xe ben, xe ủi đổ, san lấp chất thải rắn thông thường tại thửa đất trên địa bàn.

Khu đất trên được xác định do Nguyễn Thị Thúy Diễm (SN 1969, ngụ phường An Phú Đông) quản lý và sử dụng.

Các bị can Nguyễn Thị Thuý Diễm và Nguyễn Văn Hoàng. Ảnh: CA

Tổ công tác đã tạm giữ các phương tiện vi phạm, lấy mẫu để điều tra.

Kết quả giám định của Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định tổng khối lượng chất thải rắn thông thường bị chôn lấp, san lấp trái phép tại đây là hơn 439 tấn.

Từ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Diễm và Hoàng về tội "Gây ô nhiễm môi trường".

Công an TPHCM xử lý mạnh tay với các hành vi đổ chất thải trái phép ra môi trường. Ảnh: CA

Ở một vụ khác, đầu tháng 4/2026, Phòng PC03 phát hiện hành vi vận chuyển chất thải trái phép từ khu đất số 100 đường Phước Thắng (phường Phước Thắng) về khu đất trống thuộc khu phố Phước Tân 1 (phường Long Hương).

Kiểm tra thực tế tại địa chỉ số 100 đường Phước Thắng, lực lượng chức năng phát hiện Hồ Sỹ Tứ (SN 1964, ngụ phường Rạch Dừa) đang tập kết hơn 625 tấn chất thải xây dựng chưa qua xử lý.

Cơ quan điều tra làm rõ trong hai ngày 4 và 5/4, Tứ đã bán 369,2 tấn chất thải rắn cho Bùi Văn Tây (SN 1980, ngụ xã Long Điền) để mang đi san lấp trái phép tại khu đất ở phường Long Hương.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định và lệnh đối với Hồ Sỹ Tứ và Bùi Văn Tây. Ảnh: CA

Cơ quan công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Tứ và Tây về tội "Gây ô nhiễm môi trường".