Từ ngày 1/6 sắp tới, toàn bộ xăng không chì RON95 lưu hành trên thị trường sẽ được phối trộn thành xăng sinh học E10 theo lộ trình của Bộ Công Thương. Điều này đồng nghĩa xăng khoáng quen thuộc sẽ không còn được bán độc lập như trước.

Sự thay đổi này khiến không ít chủ xe, đặc biệt là xe đời cũ tỏ ra lo lắng, sợ loại nhiên liệu mới không tương thích sẽ ảnh hưởng đến công suất động cơ, khiến xe khó nổ máy, thậm chí hư hỏng.

Xe có thể bị "hiện tượng lạ" khi mới dùng xăng E10

Thực tế, giới chuyên gia cho rằng phần lớn ô tô và xe máy đời mới sản xuất từ khoảng năm 2010 trở lại đây đều có thể sử dụng xăng E10 một cách bình thường. Thậm chí, nhiều hãng xe còn khuyến cáo người dùng có thể sử dụng loại xăng sinh học có tỷ lệ ethanol cao hơn như E15, E20...

Tuy nhiên, với những phương tiện đã lâu năm, ít được bảo dưỡng hoặc hệ thống nhiên liệu xuống cấp, việc chuyển sang loại nhiên liệu mới có thể khiến các vấn đề tiềm ẩn bộc lộ rõ hơn.

Trao đổi với VietNamNet, anh Nguyễn Nhất - chủ gara ô tô Nhất Car Workshop (Thanh Liệt, Hà Nội), chuyên sửa chữa, bảo dưỡng các dòng xe sang châu Âu cho biết, xăng E10 có đặc tính cháy khác với xăng khoáng truyền thống do chứa 10% ethanol và chỉ số octan cao hơn. Điều này khiến một số động cơ, đặc biệt là xe cũ có thể xuất hiện cảm giác vận hành “khác lạ” trong giai đoạn đầu sử dụng như hụt ga nhẹ, ga-ran-ti không đều hoặc cảm giác máy nóng hơn đôi chút.

Tuy vậy, theo anh Nhất, đây không hẳn là lỗi nghiêm trọng mà chủ yếu do ECU và hệ thống điều khiển phun nhiên liệu chưa kịp thích nghi với loại nhiên liệu mới. Trên nhiều dòng xe như Mercedes-Benz, hệ thống điều khiển điện tử có khả năng thích nghi với chất lượng và loại nhiên liệu khác nhau bằng cách tự điều chỉnh thời điểm đánh lửa cùng một số thông số nhằm tối ưu hiệu suất.

"Dù trên mạng xã hội những ngày nay có rất nhiều người "kêu" bị hỏng xe, nhưng thực tế gara của chúng tôi chưa tiếp nhận bất cứ trường hợp nào xe bị hư hỏng, trục trặc mà nguyên nhân liên quan đến xăng E10", anh Nhất chia sẻ.

Với những phương tiện lâu năm, ít được bảo dưỡng hoặc hệ thống nhiên liệu xuống cấp, việc chuyển sang loại nhiên liệu mới có thể bộc lộ nhiều vấn đề. Ảnh: Hoàng Hiệp

Đồng tình với ý kiến trên, kỹ sư Lê Hồng Đại - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại ô tô Đại Linh (Đan Phượng, Hà Nội) cho rằng, ethanol trong xăng E10 có tính tẩy rửa mạnh hơn xăng khoáng thông thường. Khi mới chuyển sang sử dụng nhiên liệu này, lớp cặn bẩn tích tụ lâu ngày trong bình xăng, đường ống và kim phun có thể bị bong ra tạo thành mạt bẩn.

“Nếu hệ thống phun xăng hoặc đánh lửa đã yếu từ trước thì lượng cặn này dễ gây tắc nghẽn kim phun, lọc xăng hoặc khiến xe có hiện tượng khó nổ, ngốn xăng, thậm chí báo lỗi cảm biến và nổi đèn check engine”, anh Đại nói.

Vị kỹ sư này cho rằng, nhiều xe gặp hiện tượng rung giật, khó nổ khi chuyển sang dùng xăng E10 không hoàn toàn do sự tương thích của phương tiện và chất lượng nhiên liệu mà nguyên nhân nằm ở việc xe đã quá lâu chưa được bảo dưỡng đúng cách. Chỉ là khi chuyển sang sử dụng nhiên liệu ethanol mới bộc lộ ra.

Bản thân gara của anh Đại trong những ngày vừa qua tiếp nhận nhiều trường hợp xe cũ bị trục trặc nhẹ do mới chuyển sang sử dụng xăng E10, tuy nhiên sau khi "bắt bệnh" và xử lý, các phương tiện lại hoạt động bình thường.

Xăng trên một chiếc xe đời cũ xuất hiện nhiều cặn bẩn sau khi chủ xe chuyển sang dùng xăng E10. Ảnh: Lê Hồng Đại

Dù vậy, theo kỹ sư Lê Hồng Đại, xăng E10 vẫn có một số hạn chế nhất định. Ethanol có khả năng hút ẩm cao hơn xăng khoáng, nên nếu tồn trữ lâu trong môi trường ẩm có thể gây hiện tượng lẫn nước, tách lớp nhiên liệu.

Với một số xe đời cũ dùng bình xăng kim loại, gioăng cao su hay ống dẫn nhiên liệu không phù hợp với cồn sinh học, ethanol cũng có thể làm các chi tiết này xuống cấp nhanh hơn. Do đó, cần kiểm tra và có sự chăm sóc đặc biệt đến các bộ phận này trong quá trình sử dụng xe.

Những bộ phận cần kiểm tra sớm trước khi chuyển sang dùng xăng E10

Theo các chuyên gia kỹ thuật, thay vì quá lo lắng về xăng E10, điều người dùng nên quan tâm hơn là tình trạng thực tế của chiếc xe mình đang sử dụng. Một chiếc xe được bảo dưỡng tốt thường sẽ thích nghi với E10 dễ dàng hơn rất nhiều so với xe lâu năm nhưng bỏ bê chăm sóc.

Để yên tâm hơn khi sử dụng E10 trong thời gian tới, các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên kiểm tra và bảo dưỡng sớm một số hạng mục quan trọng liên quan đến hệ thống nhiên liệu và đánh lửa như sau:

Lọc xăng

Đây là bộ phận được nhắc đến nhiều nhất khi chuyển sang dùng xăng sinh học. Ethanol có khả năng làm bong cặn bẩn tồn đọng trong bình nhiên liệu sau thời gian dài sử dụng xăng khoáng.

Nếu lọc xăng đã bẩn hoặc quá hạn thay thế, lượng cặn này có thể khiến áp suất nhiên liệu giảm, gây hiện tượng hụt ga, khó nổ hoặc chết máy.

Với các xe đã chạy nhiều năm nhưng chưa từng thay lọc xăng, gara khuyến nghị nên kiểm tra và thay mới trước khi chuyển hẳn sang E10.

Kim phun nhiên liệu

Kim phun đóng vai trò quyết định khả năng hòa trộn nhiên liệu và không khí trước khi đốt cháy. Khi kim phun bám bẩn hoặc phun không đều có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời khiến hiện tượng rung giật biểu hiện rõ hơn.

Các chuyên gia khuyên các chủ xe nên đưa đến gara để vệ sinh kim phun định kỳ bằng dung dịch chuyên dụng hoặc máy súc kim phun để đảm bảo tia phun ổn định. Đối với xe đã có dấu hiệu hao xăng, nổ không đều hoặc tăng tốc kém, việc kiểm tra kim phun là cần thiết trước khi tiếp tục sử dụng E10 lâu dài.

Hệ thống kim phun của ô tô có thể bám nhiều mạt bẩn dẫn đến tắc nghẽn khi mới chuyển sang dùng xăng E10. Ảnh: Lê Hồng Đại

Bugi và hệ thống đánh lửa

Do đặc tính cháy khác với xăng khoáng, E10 đòi hỏi hệ thống đánh lửa hoạt động ổn định hơn để đảm bảo quá trình đốt cháy hiệu quả. Nếu bugi đã mòn, khe hở lớn hoặc mobin yếu, xe dễ xuất hiện tình trạng rung giật, bỏ máy hoặc báo lỗi động cơ.

Theo khuyến cáo từ các chuyên gia kỹ thuật, người dùng nên kiểm tra bugi định kỳ, đặc biệt với xe đã đi trên 40.000-50.000km nhưng chưa từng thay bugi.

Bơm xăng và đường ống nhiên liệu

Ở một số xe đời sâu, gioăng cao su hoặc đường ống nhiên liệu có thể bị lão hóa theo thời gian. Ethanol trong E10 với đặc tính của mình có thể khiến các chi tiết này xuống cấp nhanh hơn nếu đã quá cũ. Do đó, gara thường kiểm tra thêm tình trạng rò rỉ, áp suất bơm xăng và các ống dẫn nhiên liệu trước khi khuyến nghị khách hàng dùng E10 lâu dài.

Với những xe sử dụng chế hòa khí hoặc xe quá cũ, chủ xe càng nên kiểm tra kỹ hệ thống nhiên liệu, bao gồm cả bình xăng bằng kim loại, bởi đây là nhóm phương tiện rất nhạy cảm với nhiên liệu pha ethanol.

Các chuyên gia cũng lưu ý, người dùng không nên để xe quá lâu không vận hành khi trong bình còn nhiều xăng E10. Ethanol có tính hút ẩm nên nếu để lâu ngày có thể ảnh hưởng tới chất lượng nhiên liệu.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn cây xăng uy tín, đổ nhiên liệu đúng chuẩn và bảo dưỡng định kỳ vẫn là yếu tố quan trọng nhất giúp xe vận hành ổn định, bất kể dùng xăng khoáng hay xăng sinh học.

