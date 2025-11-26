Thông tin này xuất hiện khi chuỗi cung ứng tiếp tục chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất iPhone Fold vào năm 2026.

Hình ảnh render iPhone Fold. Ảnh: AppleInsider

iPhone Fold dự kiến ra mắt vào năm 2026 hoặc 2027, với thiết kế dạng quyển sách và màn hình linh hoạt gập vào trong.

Nếu các báo cáo là chính xác, Apple đã vượt qua một trong những thách thức kỹ thuật lớn nhất của ngành smartphone màn hình gập.

Nguồn tin từ chuỗi cung ứng của UDN cho biết Apple đã đạt bước đột phá trong việc loại bỏ nếp gấp. Giải pháp của hãng được đồn đoán sẽ đưa iPhone trở thành chiếc smartphone đầu tiên sở hữu màn hình gập “hoàn toàn phẳng” khi mở ra.

Nếp gấp – điểm yếu dai dẳng của smartphone gập

Hầu hết điện thoại gập trên thị trường đều gặp chung vấn đề: phần màn hình gập lại theo thời gian sẽ xuất hiện nếp gấp rõ rệt, kéo theo nguy cơ nứt, giảm độ bền và phá vỡ trải nghiệm thị giác.

Việc khắc phục triệt để vấn đề này không chỉ kéo dài tuổi thọ của iPhone Fold mà còn mang lại cảm giác cao cấp hơn – điều Apple luôn theo đuổi trong mọi sản phẩm phần cứng.

Trong nhiều năm, các tin đồn liên quan đến màn hình gập đều cho rằng Apple “không chấp nhận” sự tồn tại của nếp gấp và liên tục tìm giải pháp khắc phục.

Nếu hãng thật sự đã loại bỏ được điểm yếu này, đây sẽ là lợi thế lớn giúp Apple cạnh tranh trong thị trường thiết bị gập vốn đang chững lại vì độ bền hạn chế.

Ở khía cạnh sản xuất, Foxconn – đối tác lắp ráp lớn nhất của Apple – được cho là đã xây dựng một dây chuyền chuyên biệt cho iPhone Fold. Điều này cho thấy sản phẩm đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm nguyên mẫu và bước vào quy trình xác minh kỹ thuật (EVT).

Việc Apple tiến xa đến mức này chứng tỏ iPhone Fold không còn là ý tưởng thử nghiệm, mà đã bước vào kế hoạch hóa thực tế hướng tới sản xuất hàng loạt.

Giải pháp kỹ thuật được giữ kín

Theo AppleInsider, dù báo cáo không tiết lộ Apple đã dùng công nghệ gì để giải quyết nếp gấp, thông tin cho thấy phần lớn giải pháp đến từ sự hợp tác chặt chẽ giữa Apple và các đối tác trong chuỗi cung ứng.

Video concept iPhone Fold. (Nguồn: Scene/YouTube)

Bên trong thiết bị, màn hình gập được cho là do Samsung Display cung cấp. Hồi tháng 7, Samsung đã bắt đầu xây dựng dây chuyền chuyên sản xuất màn hình gập dành riêng cho iPhone.

Tuy nhiên, chính Apple mới là đơn vị thiết kế cấu trúc tấm nền, quy trình xử lý vật liệu và phương pháp ép lớp.

Apple cũng hợp tác với hai nhà cung cấp Shin Zu Shing và Amphenol để tích hợp tấm nền với bộ bản lề.

Một số nguồn tin còn cho rằng Apple sử dụng các linh kiện bản lề làm từ kim loại lỏng có độ bền cao, giúp hạn chế biến dạng tốt hơn nhiều so với các vật liệu truyền thống.

Hiện tại, các tin đồn cho rằng iPhone Fold sẽ sở hữu màn hình trong 7,8 inch – gần ngang với một chiếc iPad mini thu nhỏ.

Ở bên ngoài, Apple được cho là trang bị màn hình phụ 5,5 inch để sử dụng khi máy đang gập lại.

Cấu hình này cho phép iPhone Fold hoạt động linh hoạt như cả smartphone và tablet – tương tự các mẫu Galaxy Z Fold, nhưng với triết lý thiết kế cao cấp và tối ưu hơn theo phong cách, Apple.

(Theo AppleInsider, Macworld)