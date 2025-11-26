Trong nhiều năm, Samsung dường như tự “trói mình” vào một giới hạn cố hữu. Ban đầu, điều đó vẫn chấp nhận được, nhưng khi thời gian trôi qua, những chiếc flagship mới vẫn không thay đổi, sự chậm chân càng lộ rõ.

Dù lý do đến từ quy chuẩn kỹ thuật hay một rào cản nào khác, Samsung đã bị các đối thủ – đặc biệt là các hãng smartphone Trung Quốc – vượt qua. Lúc đầu chỉ là chút ít, rồi dần dần trở thành khoảng cách lớn. Và điều Samsung bị bỏ lại phía sau chính là pin.

Một concept Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Phone Tech

Hãy tưởng tượng cảm giác vừa vui mừng vừa thở dài khi biết rằng, Samsung cuối cùng cũng nâng cấp pin cho Galaxy S26 Ultra – nhưng chỉ ở mức tối thiểu. Vừa đủ để vượt qua Apple… về mặt thông số.

Nâng cấp pin: có nhưng quá ít ỏi

Theo một rò rỉ mới, Galaxy S26 Ultra có thể sẽ được tăng dung lượng pin – nhưng chỉ một chút. Sau nhiều năm dòng Ultra duy trì mức 5.000mAh, Samsung được cho là sẽ nâng lên… 5.200mAh.

Nâng cấp mà người dùng chờ đợi qua nhiều thế hệ, cuối cùng lại chỉ thêm 200mAh.

Thực tế, pin 5.200mAh nghe chẳng mấy ấn tượng, nhưng S26 Ultra cũng có thêm vài nâng cấp liên quan: Sạc nhanh có dây nâng từ 45W lên 60W; sạc không dây tăng từ 15W lên 25W.

Nghĩa là nếu có hết pin, bạn vẫn có thể quay lại sử dụng máy nhanh hơn trước.

Nhưng liệu những nâng cấp ấy có quá nhỏ nhoi, khi các hãng Trung Quốc đã đưa pin 10.000mAh với công nghệ silicon–carbon lên smartphone, thì 200mAh tăng thêm có ý nghĩa gì?

Samsung “hơn” Apple?

Apple đã đuổi kịp Samsung ở hầu hết các thông số trên iPhone 17 Pro Max: RAM, lưu trữ, hiệu năng và kể cả pin.

Cũng giống như việc iPhone Air truyền cảm hứng cho Galaxy S25 Edge, hay tin đồn về iPhone gập thúc đẩy Samsung tung ra Z Fold 7 ấn tượng hơn, lần này cũng vậy, chỉ khi Apple làm, Samsung mới chịu thay đổi.

Có cảm giác Samsung đang chọn cách làm tối thiểu – chỉ vừa đủ để tuyên bố điện thoại của mình “hơn Apple”.

Sau nhiều năm chờ đợi, các fan từng hy vọng pin của dòng Galaxy cuối cùng cũng vượt mốc 5.000mAh một cách thực sự đột phá, nhưng rõ ràng điều đó chưa xảy ra.

Samsung vẫn làm ra những chiếc điện thoại Android xuất sắc, nhưng những nâng cấp của hãng lại khá dễ đoán, trong khi hiếm thấy những thứ khiến fan phải ngạc nhiên. Dưới đây là vài dự đoán cho tương lai:

Galaxy S27 sẽ có khẩu độ biến thiên: iPhone 18 được đồn là sẽ có camera khẩu độ biến thiên.

Trong khi Galaxy S26 Ultra chỉ mới mở rộng khẩu độ và quay lại kiểu mô-đun camera cũ, thì nhiều khả năng S27 sẽ tiếp bước Apple để không bị tụt lại.

Màn hình không lỗ khoét: Tin đồn cho thấy iPhone Pro kỷ niệm 20 năm sẽ có màn hình “hoàn toàn liền mạch” – camera trước và Face ID đặt dưới màn hình. Nếu vậy, Samsung ắt sẽ không đứng ngoài. Có thể họ còn làm trước Apple vài tháng.

Galaxy Z Fold 8 sẽ tăng mạnh pin: iPhone gập được dự đoán sẽ có pin lớn hơn Galaxy Z Fold 7. Vậy nên khả năng cao Z Fold 8 sẽ được tăng pin để bằng hoặc vượt đối thủ. Nếu iPhone Air quay trở lại, cũng chẳng ngạc nhiên nếu

Việc các hãng thúc đẩy nhau đổi mới là rất tốt. Người dùng sẽ rất vui khi thấy các nhà sản xuất cuối cùng cũng chú trọng vào pin thay vì chỉ camera hay độ mỏng. Nhưng bước nhảy 200mAh cho Galaxy S26 Ultra thì… đáng thất vọng.

Điều khiến các Samfan thất vọng còn ở việc họ phải trông đợi Apple đổi mới trước để Samsung có lý do làm theo. Nhưng không phải tất cả đổi mới của Táo khuyết đều tốt.

Mọi người chắc còn nhớ ai khởi xướng việc bỏ cổng tai nghe? Ai bỏ cục sạc khỏi hộp? Nếu Samsung cứ tiếp tục đi theo Apple, các Samfan mới là những người chịu thiệt.

(Tổng hợp)