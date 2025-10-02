Mục tiêu của “Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tham gia phát triển các ứng dụng, dịch vụ số mới theo hình thức hợp tác công tư - PPP của thành phố Cần Thơ” là hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia đầu tư, phát triển, vận hành các hạ tầng số, nền tảng số dùng chung, dịch vụ số và hoạt động nghiên cứu và phát triển theo các hình thức PPP.

Trong đó, tập trung vào lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chiến lược, hạ tầng số, nền tảng số dùng chung, đào tạo nhân lực công nghệ số và các loại hình công nghệ, sản phẩm, dịch vụ phù hợp với mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Kế hoạch cũng hướng tới hình thành danh mục dự án PPP khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trọng điểm; thúc đẩy cơ chế huy động nguồn lực xã hội, chia sẻ rủi ro, ưu đãi đầu tư và bảo đảm đầu tư theo quy định của Nghị định 180 năm 2025 của Chính phủ để tạo sản phẩm, dịch vụ số mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại thành phố Cần Thơ.

UBND thành phố Cần Thơ giao Sở KH&CN vận hành Sàn giao dịch công nghệ Cần Thơ gắn với danh mục dự án PPP.

Trong kế hoạch mới ban hành, UBND thành phố Cần Thơ nêu rõ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp sẽ được triển khai, bao gồm: Chuẩn bị danh mục dự án PPP khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; lựa chọn nhà đầu tư; cơ chế tài chính, ưu đãi, hỗ trợ và bảo đảm đầu tư; sử dụng tài sản công và liên doanh, liên kết; truy cập, sử dụng dữ liệu nhà nước và sở hữu trí tuệ; đặt hàng, tài trợ, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hợp tác 3 bên; cơ chế truyền thông và hỗ trợ doanh nghiệp.

Triển khai thực hiện kế hoạch, Sở KH&CN thành phố Cần Thơ được giao chủ trì xây dựng danh mục dự án PPP số trọng điểm; hướng dẫn chuẩn bị báo cáo nghiên cứu khả thi và tham mưu lựa chọn hình thức PPP phù hợp từng dự án đảm bảo đúng quy định.

Sở này cũng chịu trách nhiệm chủ trì khung kỹ thuật nền tảng số dùng chung, tích hợp dữ liệu, an toàn thông tin; thiết kế cơ chế truy cập dữ liệu; phối hợp xây dựng, chuẩn hóa, kết nối nền tảng theo quy định; chủ trì đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đặt hàng, tài trợ.

Đồng thời, tham mưu cơ chế sở hữu, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và thỏa thuận phân chia lợi ích theo quy định; điều phối hợp tác ba bên; vận hành Sàn giao dịch công nghệ Cần Thơ gắn với danh mục dự án PPP; thiết lập đầu mối tư vấn số, tư vấn doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị có nhu cầu tổ chức triển khai đầu tư theo hình thức PPP đúng quy định.