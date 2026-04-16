Theo thống kê vừa công bố của Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, số người lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1/1 đến ngày 31/3/2026 là 32.988 người. Trong đó, số người lao động thất nghiệp trong độ tuổi 30-45 tuổi là 18.109 người, chiếm 54% tổng số người lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp (nam là 7.980 người và nữ là 10.129 người).

Cũng theo trung tâm này, các doanh nghiệp tại thành phố có xu hướng mở rộng và linh hoạt hơn trong tiêu chí tuyển dụng, nhằm thích ứng về nguồn lao động.

Tuy nhiên, cơ cấu tuyển dụng theo độ tuổi cho thấy thị trường ưu tiên nhóm lao động dưới 40 tuổi. Lý do là nhóm lao động này có khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu công việc và môi trường sản xuất kinh doanh năng động, hiện đại. Yêu cầu của doanh nghiệp cũng ngày càng cao về kỹ năng thực hành, khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc.

Cơ sở dữ liệu của Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố cho thấy có khoảng hơn 52.600 người có nhu cầu tìm việc. Trong khi đó, doanh nghiệp cần tuyển là 82.700 vị trí. Doanh nghiệp phần lớn hướng đến nhóm lao động dưới 40 tuổi với mục tiêu tối ưu hiệu quả hoạt động, khả năng thích nghi nhanh với công nghệ, quy trình mới.

Hiện, nhóm lao động trung niên chiếm tỷ lệ cao trong số người tìm việc. Họ chủ yếu là những người đã tích lũy kinh nghiệm, có xu hướng chuyển việc để cải thiện thu nhập hoặc môi trường làm việc. Nhóm này thường chịu áp lực về gia đình, tài chính nên ưu tiên sự ổn định trong công việc, nhất là các doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt, chính sách phúc lợi ưu đãi.

Lao động trung niên chiếm tỷ lệ cao trong số người tìm việc tại TPHCM.

Để hỗ trợ lao động trung niên tìm việc, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM tập trung thực hiện một số giải pháp chính, cụ thể:

Thứ nhất, thường xuyên tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến tại các trụ sở và chi nhánh/điểm tiếp nhận bảo hiểm thất nghiệp – giới thiệu việc làm tại các xã, phường trên địa bàn thành phố. Việc làm này tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nhanh nguồn lao động (ứng viên) phù hợp.

Thứ hai, trung tâm chủ động liên hệ, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng cụ thể về số lượng, ngành nghề, mức lương, điều kiện làm việc; đồng thời rà soát, phân loại nguồn người lao động đang đăng ký tìm việc, người hưởng trợ cấp thất nghiệp để giới thiệu việc làm phù hợp.

Thứ ba, cơ quan chức năng tăng cường kết nối - liên kết giữa các tỉnh lân cận trong công tác giới thiệu, cung ứng lao động.

Thứ tư, với lao động thất nghiệp tuổi trung niên, Trung tâm Dịch vụ việc làm thực hiện tư vấn giới thiệu việc làm và định hướng cho lao động chuyển sang học thêm nghề để có thể tự tạo thu nhập cho bản thân, gia đình như nấu ăn, pha chế, trang điểm, …

Cùng với đó, trung tâm phối hợp với các trường đào tạo nghề đẩy mạnh hỗ trợ học nghề và nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, giúp lao động thích nghi tốt hơn với yêu cầu của thị trường hiện nay.