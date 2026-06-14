Ngày 14/6, Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Tuần lễ việc làm với chuỗi hoạt động hướng nghiệp và kết nối tuyển dụng dành cho sinh viên.

Chia sẻ bên lề sự kiện, TS Hoàng Anh Tuấn, Phụ trách phòng Đào tạo của trường, cho biết những năm gần đây, thị trường lao động có nhiều thay đổi, đặc biệt dưới tác động của AI. Vì vậy, trong quá trình đào tạo, nhà trường đã đưa nội dung thực hành với AI vào các học phần, môn học chuyên sâu cho sinh viên từ năm thứ hai.

Sinh viên tham gia Tuần lễ việc làm. Ảnh: HSB

Ngoài xu hướng liên quan đến AI, theo ông Tuấn, hiện nay doanh nghiệp ngày càng ưu tiên những ứng viên có thể làm việc ngay thay vì cần nhiều thời gian đào tạo lại.

“Trong môi trường làm việc với áp lực cạnh tranh cao, các doanh nghiệp sẽ tối ưu chi phí bằng cách tuyển dụng ứng viên đã được trang bị kỹ năng nghề nghiệp, đặc biệt là khả năng ứng dụng công nghệ và AI để có thể làm việc ngay”, ông Tuấn nói.

Để đáp ứng yêu cầu này, nhà trường khuyến khích sinh viên đi thực tập từ sớm nhằm tích lũy kinh nghiệm thực tế liên quan đến ngành nghề theo đuổi. Với bộ kỹ năng đã được trang bị, từ năm 3, sinh viên có thể tìm kiếm việc làm phù hợp với chuyên ngành.

Ông Tuấn cho biết theo khảo sát, mức lương cao nhất của sinh viên khi vừa ra trường hiện nay có thể lên đến 1.000 USD/tháng, chủ yếu ở một số ngành liên quan đến công nghệ như Quản trị doanh nghiệp và công nghệ hay Quản trị và an ninh.

Biết dùng AI giúp tăng năng suất lao động

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Mai Nam Phương, Trưởng phòng nhân sự Khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72, cho biết thị trường lao động hiện nay đang đối mặt với nghịch lý cơ hội việc làm nhiều nhưng nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu lại không nhiều.

Theo bà, hiện nay nhiều người trẻ có xu hướng thiếu kiên nhẫn hơn với nghề nghiệp và dễ bị áp lực trong công việc.

“Nếu trước đây nhân sự làm việc 2-3 năm ở một vị trí là điều bình thường thì bây giờ, có khi chỉ sau một năm, các bạn đã nghĩ đến việc phải lên vị trí cao hơn. Ngoài ra, các em cũng dễ bị tổn thương khi gặp áp lực trong công việc. Do đó, doanh nghiệp cũng phải từng bước nhẫn nại để các em có thể trở thành nhân tố tương lai phù hợp với các vị trí việc làm", bà Phương nói.

Sinh viên tham gia phỏng vấn với doanh nghiệp. Ảnh: HSB

Trong khi đó, bà Hoàng Thị Hiền, Trưởng phòng Hành chính nhân sự của Công ty CP Tập đoàn TLC Việt Nam cho hay với sinh viên mới ra trường “không thể yêu cầu quá cao về kinh nghiệm”. Do đó, điều doanh nghiệp này chú trọng là sự nhanh nhạy và khả năng ứng dụng công nghệ, AI trong công việc.

"Khả năng ứng dụng AI trong công việc rất quan trọng. Nhiều ý kiến cho rằng AI có thể thay thế người lao động, nhưng thực tế trong doanh nghiệp, AI hỗ trợ người lao động rất nhiều", bà Hiền nói.

Theo bà, một nhân sự biết sử dụng AI có thể giúp giảm đáng kể khối lượng công việc, thậm chí có thể tinh gọn bộ phận từ 4 người xuống còn 3 người khi ứng dụng AI.

Ngoài kỹ năng công nghệ, doanh nghiệp cũng đánh giá cao sức trẻ và tinh thần sẵn sàng trải nghiệm của người lao động.

Nếu đáp ứng những tiêu chí này, đại diện doanh nghiệp cho biết mức lương dành cho sinh viên mới ra trường hiện phổ biến 12-16 triệu đồng/tháng, tùy vị trí và năng lực của ứng viên.