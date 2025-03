Ngày 10/3, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia của Tổng Bí thư Tô Lâm, Phu nhân và Đoàn cấp cao Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học và Công nghệ Indonesia Brian Yuliarto đã ký và trao Ý định thư về hợp tác khoa học – công nghệ (KH-CN) giữa hai nước. Lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto.

Trước đó, hai Bộ trưởng đã có buổi làm việc nhằm thảo luận các nội dung và khả năng hợp tác cụ thể. Việt Nam và Indonesia chia sẻ nhiều điểm tương đồng trong định hướng phát triển, cùng đặt mục tiêu vượt qua bẫy thu nhập trung bình và trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Cả hai nước đều coi KH-CN và chuyển đổi số là động lực then chốt để tạo đột phá và duy trì tăng trưởng cao trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về chính sách khuyến khích đầu tư, huy động nguồn lực cho phát triển KH-CN, thúc đẩy các chương trình nghiên cứu và tăng cường ứng dụng công nghệ trong các ngành kinh tế.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Brian Yuliarto ký Ý định thư về hợp tác trong lĩnh vực KH-CN. Ảnh: HQT

Trong khuôn khổ chuyến thăm, nhiều hợp đồng hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước đã được ký kết trên nhiều lĩnh vực. Trong ngành công nghệ, FPT và Pertamina – Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Indonesia – đã ký thỏa thuận hợp tác nhằm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng. Sự kiện này đánh dấu mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng giữa Việt Nam và Indonesia trong công nghệ và năng lượng.

Theo thỏa thuận, FPT sẽ cung cấp các công nghệ AI tiên tiến nhằm tối ưu hóa quy trình kiểm tra và bảo trì thiết bị tại các cơ sở của Pertamina. Dự án tập trung vào hai mục tiêu chính: nâng cao hiệu suất vận hành thiết bị và đảm bảo an toàn lao động. Tại giàn khoan PHE OSES (Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra), ngoài khơi Đông Nam Sumatra, công nghệ AI do FPT và Pertamina Marine Engineering phát triển sẽ phân tích dữ liệu từ máy bay không người lái để phát hiện bất thường, rò rỉ và hư hỏng kết cấu, giúp đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống. Trong khi đó, tại các điểm khoan của PDSI (Pertamina Drilling Services Indonesia), AI sẽ giám sát việc tuân thủ quy định về đồ bảo hộ cá nhân (PPE), góp phần giảm thiểu rủi ro và tạo môi trường làm việc an toàn hơn.

Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa nhấn mạnh: “Với năng lực, kinh nghiệm cùng hệ sinh thái AI tiên tiến, chúng tôi kỳ vọng sẽ giúp Pertamina đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, đồng thời góp phần hiện thực hóa các mục tiêu AI trong Chiến lược Quốc gia về Trí tuệ Nhân tạo 2020-2045 của Indonesia. Hợp tác này cũng mở ra cơ hội để FPT mở rộng chuyên môn không chỉ trong lĩnh vực năng lượng mà còn sang giáo dục, viễn thông và nông nghiệp.”

FPT ký kết thỏa thuận hợp tác với Pertamina - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Indonesia, nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng bằng công nghệ AI. Ảnh: MT

Nhân dịp này, FPT cũng công bố đã ký kết hợp đồng khung trị giá 67 triệu USD với KMP Aryadhana, một trong những thương xã hàng đầu Indonesia trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Thỏa thuận kéo dài 5 năm, tập trung vào việc triển khai các sáng kiến ESG (môi trường - xã hội - quản trị doanh nghiệp) của KMP Aryadhana trong các lĩnh vực quan trọng như quản lý rác thải, giáo dục số, giáo dục hợp tác và nông nghiệp số nhằm đảm bảo chương trình An ninh Lương thực.

Hợp tác này tận dụng thế mạnh của FPT trong các công nghệ tiên tiến như AI, blockchain, Internet vạn vật (IoT) và điện toán đám mây, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực thuộc khuôn khổ ESG và giáo dục.