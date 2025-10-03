Tại họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III năm 2025 diễn ra sáng 3/10, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà cho biết, tính đến ngày 29/9, tín dụng nền kinh tế tăng 13,37% so với cuối năm 2024, quy mô tín dụng đạt 17,71 triệu tỷ đồng.

Cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ.

Lãi suất điều hành tiếp tục duy trì ở mức thấp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn. NHNN cũng tiếp tục định hướng thị trường giảm lãi suất cho vay qua việc yêu cầu các ngân hàng thương mại tiết giảm mọi chi phí hoạt động.

Đến nay, mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục xu hướng giảm. Lãi suất bình quân các khoản cho vay mới hiện đang ở mức 6,52%/năm, giảm khoảng 1,41% so với năm 2024.

Theo ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN) nhờ sự hỗ trợ của công nghệ, từ năm 2022 đến nay, ngành ngân hàng đã nỗ lực cắt giảm chi phí, kể cả tinh giản nhân sự. Những nỗ lực này nhằm giảm chi phí hoạt động, qua đó giảm lãi suất cho vay cho doanh nghiệp và người dân.

Cơ quan này liên tục rà soát các ngân hàng thương mại để đảm bảo ngành ngân hàng luôn hỗ trợ nền kinh tế, đảm bảo không để xảy ra lạm phát tăng cao (kiểm soát tốt và phù hợp với mục tiêu đề ra, bình quân 8 tháng là 3,25%; lạm phát cơ bản là 3,19%).

“Từ nay đến cuối năm, nếu các tổ chức tín dụng có khả năng huy động vốn tốt, tăng trưởng tín dụng lành mạnh, thì tín dụng dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 10-15 năm trở lại đây. Đây là cơ sở tạo đà cho mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong những năm tiếp theo”, ông Phạm Chí Quang nói.

Tuy nhiên, NHNN sẽ tiếp tục phân bổ tín dụng, tránh nợ xấu phát sinh trong thời gian tới.

Bên cạnh chính sách tín dụng và lãi suất, NHNN cũng thông tin về những thay đổi quan trọng trong quản lý thị trường vàng.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho hay, những tháng đầu năm 2025, giá vàng thế giới liên tục phá vỡ mức kỷ lục trước đó. Để phù hợp với bối cảnh mới của thị trường, cùng với các giải pháp đồng bộ, NHNN đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 232 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, có hiệu lực từ ngày 10/10.

Theo Nghị định số 232, việc chấm dứt cơ chế Nhà nước độc quyền thương hiệu vàng miếng, mở rộng đối tượng sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng nguyên liệu sẽ giúp nguồn cung vàng trên thị trường đa dạng hơn, người dân sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, thị trường cạnh tranh, minh bạch hơn.