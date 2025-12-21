Ngày 21/12 tại Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, nhà văn Peter Pho (Phó Đức An) - cây bút được độc giả yêu mến bởi lối viết hóm hỉnh, sắc sảo với chiều sâu triết lý nhân sinh ra mắt tác phẩm Mã đáo thành công (Waka phát hành), tác phẩm thứ 8 trong series Chém theo chiều gió.

Mã đáo thành công là hành trình chiêm nghiệm đời sống của tác giả qua những bài viết giàu trải nghiệm, trải rộng từ các câu chuyện đời thường đến văn hóa - lịch sử, tôn giáo - tâm linh, xã hội, chính trị, ẩm thực, du lịch và nghệ thuật. Ở mỗi chủ đề, Peter Pho không chỉ quan sát mà còn phân tích, đối thoại và khai mở, tạo cảm giác gần gũi như đang đồng hành cùng một người kể chuyện từng trải, hào sảng và tinh tế.

Nhà văn Peter Pho tại lễ ra mắt sách.

Không đi theo một trục chủ đề duy nhất, cuốn sách mở ra một không gian tản văn đa thanh, nơi mỗi bài viết là một góc nhìn, một câu hỏi, một rung động. Từ những trăn trở trước cái đẹp mong manh, nỗi thương cảm dành cho những tài năng bạc mệnh đến những lập luận sắc bén trước các vấn đề thời sự, tất cả hợp thành bức tranh chân thực về đời sống xã hội được tác giả quan sát, trải nghiệm và chiêm nghiệm qua ngòi bút giàu cảm xúc.

Với nhan đề mang tính ẩn dụ, Mã đáo thành công không nhằm khẳng định hay tôn vinh khái niệm thành công theo nghĩa thông thường. Ngược lại, Peter Pho đặt lại câu hỏi về chính khái niệm ấy, coi thành công là một quá trình nhiều va vấp, hoài nghi và tự vấn, chứ không phải đích đến rực rỡ.

Lối viết không phô trương kỹ thuật nhưng giàu nhịp điệu, đa sắc thái cảm xúc, giúp những trải nghiệm cá nhân trở thành chất liệu để người đọc nhận ra chiều sâu của đời sống tinh thần và đối thoại với chính mình.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhận xét Peter Pho là người "qua đời sống này với bản chất và tinh thần của nước và gió, mềm mại, linh hoạt nhưng đủ lực cuốn người đọc vào những suy tư sâu lắng". Chính giọng viết ấy tạo nên phong cách rất riêng của Peter Pho: hóm hỉnh mà không cợt nhả, mạnh mẽ mà không cực đoan, uyên bác nhưng không xa rời đời sống.

Mã đáo thành công không phải cuốn sách để đọc vội mà là tập tản văn để người đọc vừa thưởng thức, vừa suy ngẫm, vừa mỉm cười và lặng đi, để rồi nhận ra những khoảnh khắc nhận ra chính mình trong từng câu chuyện nhỏ.