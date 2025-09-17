Lãnh đạo Quỷ đỏ đã quyết định giữ lại Mainoo trong đội hình ở cuối phiên chợ hè, dù bản thân cầu thủ này bày tỏ nguyện vọng muốn ra đi để được thi đấu nhiều hơn.

Ở tuổi 20, Mainoo đang phải vật lộn để duy trì phong độ dưới thời HLV Amorim. Anh phải cạnh tranh với đội trưởng Bruno Fernandes để giành một vị trí trên hàng tiền vệ.

Mainoo thất vọng vì không được ra sân thường xuyên - Ảnh: SunSport

Với khao khát được chơi cho tuyển Anh ở World Cup 2026, Mainoo mong mỏi được ra sân thường xuyên, chứ không phải "đóng đinh" ở hàng ghế dự bị..

Eddie Howe và Newcastle sẽ cung cấp điều Mainoo mong muốn. Họ dự định tiếp cận MU đầu năm tới để hỏi mượn chàng trai trẻ giàu tiềm năng trưởng thành từ lò Carrington.

Nhiều đồng đội tại United khá ngạc nhiên khi Mainoo mới chỉ được xếp đá chính duy nhất một trận kể từ đầu mùa, gặp Grimsby Town tại Carabao Cup.

Khi nói về cậu học trò, Ruben Amorim cho biết: "Giống nhiều cầu thủ khác, cậu ấy muốn được chơi nhiều hơn.

Tôi không nói chuyện với Mainoo trước khi kỳ chuyển nhượng đóng lại, nhưng vài tuần nay hai thầy trò cũng có tâm sự.

Tôi không muốn Mainoo nghĩ rằng tôi nói chuyện để níu kéo cậu ấy. Anh ấy có thể làm tốt hơn nữa với tiềm năng sẵn có.

Với một số người thì đủ. Nhưng với Mainoo thì chưa đủ. Có lẽ ai đó nghĩ thiếu sự công bằng nhưng quả thực tôi đang giúp ích cho Kobbie Mainoo."