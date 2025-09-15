Quỷ đỏ vừa bị hàng xóm Man xanh quần cho tơi tả ở Etihad, khi thủ thành Bayindir phải 3 lần vào lưới nhặt bóng.

Thất bại diễn ra sau trận thua 0-1 Arsenal, hòa chật vật Fulham và thắng kích tính phút chót trước Arsenal. Trải qua 4 vòng đấu, MU mới chỉ giành được 4 điểm, đứng thứ 14 trên BXH Ngoại hạng Anh.

MU đang lạc lối dưới thời Amorim - Ảnh: SunSport

Trớ trêu ở chỗ, việc MU có 4 điểm sau 4 trận lại là điềm lành, bởi dù đây là khởi đầu thất vọng nhất kể từ mùa 1992/93, nhưng năm đó Sir Alex Ferguson đã dẫn dắt đội bóng của mình đến chức vô địch.

Tuy nhiên, những con số từ Opta cho thấy số liệu đáng buồn về HLV Ruben Amorim.

Chiến lược gia Bồ Đào Nha bắt đầu ngồi vào ghế nóng MU từ ngày 24/11 năm ngoái, hòa Ipswich 1-1.

Kể từ lúc tiếp quản, trong 17 CLB Ngoại hạng Anh thường xuyên góp mặt, không tính những CLB thăng hạng hay xuống hại, MU đang đứng chót.

Họ chỉ giành được 31 điểm sau 31 trận đấu, trong đó có 8 chiến thắng. Số điểm trên tương tự Tottenham, nhưng hiệu số của MU tệ hơn (-13 so với -4).

West Ham (34 điểm), Wolves (36) và Fulham (41) còn chơi tốt hơn và xếp trên Quỷ đỏ dưới thời Amorim.

Ở đầu kia BXH sau 31 trận gần nhất tại Premier League, không có gì ngạc nhiên khi Liverpool dẫn đầu với 68 điểm.