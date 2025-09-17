Tờ Mirror loan tin, Ruben Amorim có 3 trận để xoay chuyển tình thế khốn khổ với MU, gồm trận đón tiếp Chelsea (23h30 ngày 20/9), làm khách Brentford (18h30 ngày 27/9) và gặp đội bóng mới lên hạng Sunderland (21h ngày 4/10) tại Old Trafford, trước khi bước vào kỳ FIFA Days tháng 10.

Ruben Amorim không giúp MU khá lên kể từ khi đến thay Erik ten Hag vào tháng 11 năm ngoái. Ảnh: ESPN UK

Theo nguồn trên, đến lúc đó số phận của Ruben Amorim có thể được định đoạt, khi mà lãnh đạo MU đã chọn ra 5 ứng viên để thay thế.

HLV Oliver Glasner (Crystal Palace) nổi lên là người thay thế tiềm năng, bên cạnh các cái tên là Marco Silva (Fulham), Andoni Iraola (Bournemouth), cựu thuyền trưởng tuyển Anh, Southgate và Mauricio Pochettino đang nắm tuyển Mỹ.

MU vừa chịu thất bại nặng nề 0-3 trước Man City ở vòng 4 Ngoại hạng Anh, khiến Ruben Amorim thêm áp lực trên ‘ghế nóng’. Đáng kể hơn, vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha vẫn nhất quyết rằng, ông sẽ không thay đổi triết lý bóng đá của mình ở Old Trafford và nếu lãnh đạo MU muốn có sự thay đổi thì cứ việc sa thải!

Theo báo chí Anh, tạm thời các sếp bự MU vẫn ủng hộ Ruben Amorim, cũng như cố tìm ra những lý do để chưa vội sa thải nhà cầm quân này. Chẳng hạn như phòng họp lãnh đạo CLB đề cập đến việc, tuy đội nhà thua ở derby nhưng lối chơi vẫn có tiến bộ, hay MU thuộc top đội có nhiều cú sút nhất ở Ngoại hạng Anh tính từ đầu mùa,…

Thuyền trưởng người Bồ có tỷ lệ thắng thấp nhất trong số các HLV của MU. Ảnh: Sky Sports

Tuy nhiên, nếu tình hình MU không cải thiện ở những vòng đấu tới, Sir Jim Ratclille và đội ngũ sẽ không thể ngồi yên được. Hiện tại, Ruben Amorim có tỷ lệ thắng cùng MU rất kém, chỉ 36,17% so với 71% lúc còn dẫn dắt Sporting, kém nhất trong các nhà cầm quân bén duyên với Old Trafford. Đội hiện thời đang xếp thứ 14 sau 4 vòng đấu, dù chi đến 200 triệu bảng ở chuyển nhượng hè này.

Vấn đề lăn tăn của các sếp bự MU còn ở chỗ, họ sẽ phải tốn 12 triệu bảng, nếu sa thải Ruben Amorim để bổ nhiệm người mới. Đây sẽ là con số bồi thường cao thứ 2 của Quỷ đỏ, sau khi đền bù cho việc trảm Mourinho.

MU tổng cộng tốn hơn 54 triệu bảng đền bù cho 5 HLV cùng đội ngũ trợ lý của họ, thời hậu Sir Alex – nhưng danh hiệu Premier League vẫn chưa trở lại, là David Moyes (5,2 triệu bảng), Luis van Gaal (8,4 triệu bảng), Mourinho (19,6 triệu bảng), Solskjaer (10,5 triệu bảng), Erik ten Hag (10,4 triệu bảng).