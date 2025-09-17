Song tấu Kane – Diaz

Trong trận Champions League cuối cùng tại Allianz Arena mùa trước, Bayern Munich thua Inter Milan 1-2, qua đó hụt mục tiêu đá chung kết giải đấu trên sân nhà.

Bayern Munich bước vào hành trình châu Âu mới bằng cuộc tiếp đón Chelsea, nhà vô địch FIFA Club World Cup 2025. Đây cũng là đối thủ từng khiến họ chịu nỗi đau lớn nhất trong lịch sử Champions League/Cúp C1.

Kane và Diaz ăn ý ngay khi đá cạnh nhau. Ảnh: FC Bayern

Khi bước ra sân gặp Chelsea, người Munich khó quên khoảnh khắc ghi bàn của Didier Drogba để kéo trận chung kết Champions League 2012 vào loạt luân lưu. Dù đá sân nhà, nhưng Bayern vẫn phải nhìn đối thủ nâng cúp.

Hơn 13 năm sau, CLB giàu thành tích nhất bóng đá Đức hy vọng một kết quả khác, để khẳng định vị thế ứng viên vô địch Champions League 2025/26.

Điểm tựa của Bayern là Harry Kane và Luis Diaz. Mặc dù chỉ mới vừa kết hợp cùng nhau, nhưng họ đang cho thấy mình là cặp đôi rất hiệu quả.

Mùa trước, Kane đã có Bundesliga. Giờ đây, anh đặt mục tiêu rượt đuổi Champions League. Anh từng hụt danh hiệu danh giá này khi còn ở Tottenham, nên muốn thành công cùng Munich.

Harry Kane có mối quan hệ đặc biệt với Chelsea: trong sự nghiệp, anh đã ghi 8 bàn vào lưới The Blues, nhiều lần phá hỏng những trận cầu then chốt của họ ở Premier League.

Nếu Kane đại diện cho sự ổn định, thì Luis Diaz mang trong mình vẻ ngẫu hứng và bùng nổ. Tân binh người Colombia mới khoác áo Bayern vài tuần nhưng để lại dấu ấn khó quên.

Trong 3 trận đầu tiên ở Bundesliga, Diaz đều ghi bàn. Trước đó, trong lịch sử CLB, chỉ có 3 người từng làm được điều này: Ruggiero Rizzitelli, Luca Toni (cùng người Italia) và Mario Mandzukic (Croatia) – những trung phong thuần túy.

Cầu thủ 28 tuổi đang chứng minh vì sao Bayern và Barcelona tranh nhau để có anh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Cuối cùng, CLB xứ Bavaria chiến thắng nhờ đáp ứng được yêu cầu tài chính từ Liverpool.

Sân Allianz Arena đang say mê với vũ điệu “HK9”. Ảnh: FC Bayern

Đối thủ Chelsea cũng là nạn nhân ưa thích của Diaz. Trong 8 lần đối đầu, anh ghi 2 bàn và có tới 6 chiến thắng, chỉ một lần rời sân trong thất bại.

Sự hiện diện của cựu cầu thủ Liverpool như một mũi kiếm sắc, tăng thêm nỗi bất an vào hàng thủ vốn chưa được thử lửa của The Blues ở Champions League sau hai mùa vắng mặt.

Cuộc chiến đỉnh cao

Chelsea đến Munich với sự tự tin của những người trẻ nổi loạn. Sau khi đánh bại PSG - ĐKVĐ Champions League - để đứng trên đỉnh thế giới, đội quân của Enzo Maresca trưởng thành hơn rất nhiều.

Club World Cup dẫu không thể so sánh với Champions League, nhưng Chelsea đang cho thấy sự tươi mới cùng triết lý Maresca - ít nhiều chịu ảnh hưởng Pep Guardiola nhưng vẫn có chất Italia. Họ đầy khao khát và giàu tính cạnh tranh.

Kane và Diaz chính là hiện thân cho sự khác biệt. Cả hai đều đang ở độ chín sự nghiệp.

Tuy nhiên, không được phép xem thường đội ngũ có tuổi trung bình trẻ nhất của Chelsea vừa làm nên lịch sử, được dẫn dắt bởi Cole Palmer, Joao Pedro đang thăng hoa, Estevao đầy tính nổi loạn.

Hạn chế của Chelsea là sự ổn định. Sau hơn một năm dẫn đội, Maresca vẫn đang tiến hành xây dựng bộ khung hoàn thiện nhất. Trận hòa Brentford mới đây là ví dụ, chấm dứt chuỗi sạch lưới của đội.

Luis Diaz thể hiện anh xứng đáng đến từng xu. Ảnh: Imago

Ở Munich, mọi con số dường như chống lại Chelsea. Bayern thắng 19 trong 20 trận sân nhà gần nhất tại Champions League.

Họ cũng không quên ký ức ngọt ngào của mùa 2019/20, khi loại Chelsea bằng tổng tỷ số 7-1 trên hành trình tiến đến chức vô địch.

Lịch sử nghiêng hẳn về người Đức, trong khi Chelsea chỉ vừa trở lại với nỗi bỡ ngỡ của kẻ xa nhà lâu ngày.

Dẫu vậy, bóng đá luôn mở ra mọi khả năng. Chelsea không chỉ đến Munich để phòng ngự. Họ có nhiều nhân tố biết cách tạo bất ngờ bằng những khoảnh khắc cá nhân.

Nếu Bayern Munich là tập thể của những khẳng định, thì Chelsea là đội bóng của những hứa hẹn.

Bayern Munich muốn thể hiện vị thế của ứng viên vô địch, sau mùa đầu không thực sự ổn định cùng Vincent Kompany. Trong khi đó, Chelsea đến Đức để khẳng định sự trưởng thành.

Sân Allianz Arena đang chờ đợi thứ bóng đá tấn công hấp dẫn. “Đại pháo hai nòng” Kane – Diaz chiến thắng; hay cặp bài trùng Cole Palmer – Enzo Fernandez sẽ gieo ác mộng cho đội chủ nhà?