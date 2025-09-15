Tối 14/9, Đồng Nai có chiến thắng 3-1 trước Becamex TP.HCM, giành vé vào vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025/26. Các bàn thắng của đội bóng vùng Đông Nam Bộ được ghi bởi Sandro, Minh Vương và Tự Nhân.

Đáng chú ý, ở trận đấu này tiền đạo Nguyễn Công Phượng không được đăng ký vào danh sách thi đấu, dù trước đó anh tập luyện rất chăm chỉ chuẩn bị cho mùa giải mới.

Công Phượng vắng mặt ở trận ra quân tại Cúp Quốc gia của Đồng Nai.

Sau trận đấu, HLV Nguyễn Việt Nam tiết lộ Công Phượng bị đau nhẹ, vì thế tiền đạo mang áo số 10 được yêu cầu nghỉ ngơi và tiếp tục theo dõi sức khỏe. HLV Việt Thắng sẽ trao đổi lại với Công Phượng và đội ngũ y tế để quyết định về khả năng thi đấu tại vòng 1 giải hạng Nhất.

Đánh giá về trận thắng của Đồng Nai, cựu tuyển thủ Việt Nam cho biết: "Chúng tôi còn nhiều điều phải làm. Thắng thì vui nhưng công việc vẫn tiếp tục. Việc của tôi là tiếp tục sửa lỗi cho cầu thủ. Họ giỏi, nhưng vẫn cần phải cải thiện nhiều".

Minh Vương góp công giúp Đồng Nai giành chiến thắng. Ảnh: Đồng Nai FC

Thuyền trưởng CLB Đồng Nai đặc biệt khen ngợi Minh Vương - người có siêu phẩm trong trận đấu, ông nói: "Điểm 10 cho cậu ấy là không đủ, nói đơn giản như vậy là đủ".

Ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia, Đồng Nai tiếp đón Hà Tĩnh trên sân nhà vào ngày 22/11. Minh Vương thể hiện sự quyết tâm: "Mùa giải này, mục tiêu của tôi và đội bóng là thi đấu càng sâu càng tốt ở Cúp Quốc gia. Với lực lượng hiện tại, chúng tôi nắm tay nhau giải quyết từng trận một, để hướng đến mục tiêu lớn hơn là đưa Đồng Nai trở lại V-League mùa tới”.