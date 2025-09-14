Trường Tươi Đồng Nai tiếp đón Becamex TP.HCM trong một trận đấu đầy hấp dẫn nhưng lại thiếu vắng Công Phượng, tiền đạo chủ lực bất ngờ không được đăng ký thi đấu. Dẫu vậy, đội chủ nhà vẫn nhập cuộc với sự tự tin và quyết tâm cao.

Minh Vương ăn mừng bàn thắng đẹp mắt ngay ở trận ra mắt Trường Tươi Đồng Nai - Ảnh: TTĐN

Ngay phút thứ 5, Alex Sandro mở tỷ số cho Đồng Nai trên chấm 11m sau khi Văn Khoa bị phạm lỗi trong vòng cấm. Lợi thế sớm giúp đội chủ nhà chơi hưng phấn, liên tục tạo ra những pha tấn công biên nguy hiểm.

Tuy nhiên, đội khách không hề nao núng. Phút 22, từ pha thoát xuống khôn ngoan của Hugo Alves, Cao Quốc Khánh tung cú sút trái phá gỡ hòa 1-1 cho Becamex TP.HCM. Hiệp một khép lại với thế trận đôi công hấp dẫn nhưng không có thêm bàn thắng.

Trường Tươi Đồng Nai gây bất ngờ khi loại Becamex TP.HCM khỏi Cúp Quốc gia - Ảnh: TTĐN

Sang hiệp hai, bước ngoặt đến ở phút 62 khi Minh Vương – vừa vào sân thực hiện cú đá phạt hàng rào ở cự ly hơn 25m tuyệt đẹp, nâng tỷ số lên 2-1 cho Đồng Nai. Dù bị dẫn bàn, đội khách dâng cao tìm kiếm cơ hội nhưng lại để lộ nhiều khoảng trống phía sau.

Phút 75, từ quả phạt góc, Lưu Tự Nhân bật cao đánh đầu quyết đoán, ấn định chiến thắng 3-1 cho Trường Tươi Đồng Nai cùng tấm vé vào vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025/26.