Bàn thắng duy nhất của ngoại binh Pedro Henrique giúp Thể Công Viettel đánh bại Hà Nội FC 1-0, giành vé đi tiếp ở Cúp Quốc gia 2025/26.

Đánh giá về trận đấu, HLV Popov của Thể Công Viettel nói: "Chúng tôi có trận đấu rất vất vả. Hà Nội FC mạnh, nhưng họ khởi đầu không như ý và thiếu may mắn. Cúp Quốc gia là đấu trường loại trực tiếp, mọi sai lầm đều phải trả giá. Cả hai đội đều thi đấu với tinh thần không còn gì để mất, nhưng Thể Công Viettel chớp thời cơ, giành chiến thắng để đi tiếp".

Thể Công Viettel thắng Hà Nội FC, đi tiếp ở Cúp Quốc gia.

Chiến lược gia người Bulgaria nói thêm về trường hợp của Kyle Colonna: "Cậu ấy làm tốt ở trận đấu này, và nếu có quốc tịch thì xứng đáng được gọi lên tuyển Việt Nam. Tôi và Kyle cũng có trao đổi nhiều. Tôi biết cậu ấy căng thẳng khi gặp lại Hà Nội FC".

Bên kia chiến tuyến, HLV Makoto Teguramori Hà Nội FC vẫn chưa biết mùi chiến thắng ở mùa giải năm nay. Nhà cầm quân người Nhật Bản cho biết: "Cúp Quốc gia là một trong những mục tiêu, vì vậy việc đội bóng bị loại sớm khiến tôi rất tiếc.

Trước trận, chúng tôi phân tích Thể Công Viettel và chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu nhưng các cầu thủ vẫn mất bóng, mắc sai lầm và đối thủ đã phản công.

Chúng tôi gặp lại Thể Công Viettel tuần tới tại V-League và sẽ làm tất cả, quyết tâm giành chiến thắng. Tôi nghĩ Hà Nội FC phải tiếp tục cải thiện khâu tấn công và chống phản công".

"Chặng đường sắp tới vẫn còn dài. Tôi là người chịu trách nhiệm cao nhất cho thành tích của đội bóng. Có nhiều yếu tố cho sự khởi đầu không tốt của Hà Nội FC. Có thể là mùa trước, chúng tôi xếp Á quân nên đang chủ quan", thuyền trưởng đội bóng Thủ đô chốt lại.