Trận đấu diễn ra tại King Abdullah Sports City Hall VCK U17 châu Á 2026, nơi chủ nhà Saudi Arabia cho thấy sự vượt trội về thể lực, tốc độ và khả năng tận dụng cơ hội.

Trước đối thủ từng 2 lần vô địch giải, U17 Myanmar nhập cuộc với mục tiêu chơi chắc chắn và hạn chế tối đa khoảng trống trước khung thành.

U17 Myanmar (áo đỏ) hoàn toàn lép vế trước U17 Saudi Arabia - Ảnh: AFC

Tuy nhiên, sức ép liên tục từ U17 Saudi Arabia khiến đại diện Đông Nam Á sớm rơi vào thế chống đỡ. Những pha lên bóng tốc độ ở hai biên cùng khả năng áp sát quyết liệt giúp đội chủ nhà nhanh chóng kiểm soát thế trận.

Điểm nhấn lớn nhất trong hiệp một là màn tỏa sáng của Ali Makki. Cầu thủ này lập cú đúp, giúp U17 Saudi Arabia tạo lợi thế an toàn trước giờ nghỉ. Hai bàn thua khiến U17 Myanmar gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi, đồng thời buộc họ phải đẩy cao đội hình ở hiệp hai.

Dù rất nỗ lực tìm cơ hội phản kháng, Myanmar không thể tạo ra sức ép đủ lớn để xoay chuyển tình thế. Ngược lại, việc hàng thủ chịu áp lực liên tục khiến họ tiếp tục mắc sai lầm. Sau giờ nghỉ, U17 Saudi Arabia được hưởng 2 quả phạt đền và tận dụng thành công để ấn định chiến thắng 4-0.

Niềm vui của các cầu thủ chủ nhà - Ảnh: AFC

Thất bại này khiến U17 Myanmar rơi vào thế khó tại bảng A. Ở lượt trận tiếp theo, họ buộc phải cải thiện hàng thủ và khả năng kiểm soát bóng nếu muốn nuôi hy vọng trước Tajikistan. Trong khi đó, đội bóng Tây Á có màn khởi đầu đầy tự tin trước cuộc đối đầu U17 Thái Lan.