U17 Indonesia có màn ra quân đáng nhớ tại bảng B VCK U17 châu Á 2026 khi vượt qua U17 Trung Quốc với tỷ số 1-0. Trận đấu diễn ra căng thẳng đúng tính chất của cuộc đối đầu giữa hai đội bóng trẻ giàu khát vọng, trong đó sự kiên trì và bản lĩnh ở thời điểm quyết định giúp đại diện Đông Nam Á tạo nên khác biệt.

U17 Indonesia gây bất ngờ trước U17 Trung Quốc - Ảnh: Asean Football

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Trung Quốc chủ động đẩy cao đội hình, kiểm soát bóng nhiều hơn và tìm cách gây sức ép lên phần sân Indonesia. Tuy nhiên, hàng thủ Indonesia chơi tập trung, duy trì cự ly hợp lý và không để đối thủ có nhiều khoảng trống trong khu vực nguy hiểm.

Ở chiều ngược lại, U17 Indonesia chọn lối chơi chắc chắn, chờ cơ hội phản công. Dù không tạo ra quá nhiều tình huống rõ ràng trong hiệp một, đội bóng xứ vạn đảo vẫn cho thấy sự lì lợm và khả năng tranh chấp quyết liệt.

Bước sang hiệp hai, thế trận trở nên hấp dẫn hơn khi cả hai đội đều tăng tốc. U17 Trung Quốc nỗ lực tìm bàn mở tỷ số, nhưng các pha xử lý cuối cùng thiếu độ chính xác.

Niềm vui vỡ òa của các cầu thủ U17 Indonesia - Ảnh: AFC

Trong lúc trận đấu tưởng như khép lại với kết quả hòa, Keanu Senjaya lên tiếng bằng bàn thắng quý như vàng, giúp U17 Indonesia vượt lên ở phút 87.

Quãng thời gian còn lại chứng kiến sức ép lớn từ U17 Trung Quốc, nhưng Indonesia bảo toàn thành công lợi thế 1-0. Chiến thắng này mang lại khởi đầu thuận lợi cho U17 Indonesia tại bảng B, đồng thời tiếp thêm sự tự tin trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở giải đấu năm nay.