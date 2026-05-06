U17 Nhật Bản có màn ra quân thuận lợi tại bảng B VCK U17 châu Á 2026 khi đánh bại U17 Qatar với tỷ số 3-1. Dù bị dẫn trước trong hiệp một, đội bóng trẻ xứ mặt trời mọc vẫn chứng tỏ bản lĩnh của ứng viên vô địch bằng màn lội ngược dòng thuyết phục sau giờ nghỉ.

U17 Nhật Bản chơi bùng nổ trong hiệp hai - Ảnh: AFC

Trận đấu diễn ra tại King Abdullah Sports City Pitch C Future, Jeddah. U17 Qatar nhập cuộc đầy tự tin và bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 25. Ayokunle Tokode tận dụng cơ hội để đưa đại diện Tây Á vượt lên, khiến Nhật Bản gặp không ít khó khăn trong phần còn lại của hiệp một.

Bị dẫn bàn, U17 Nhật Bản buộc phải đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, các pha phối hợp của họ trong 45 phút đầu chưa đủ sắc bén để xuyên thủng hàng phòng ngự Qatar. Phải sang hiệp hai, sức ép từ đội bóng từng 4 lần vô địch giải mới phát huy hiệu quả.

Phút 51, Kakeru Saito ghi bàn gỡ hòa 1-1, mở ra bước ngoặt cho U17 Nhật Bản. Sau bàn thắng này, đại diện Đông Á chơi thanh thoát hơn, kiểm soát thế trận tốt hơn và liên tục gây áp lực. Đến phút 70, Maki Kitahara lập công giúp Nhật Bản vượt lên dẫn 2-1.

Niềm vui của U17 Nhật Bản với chiến thắng ngược dòng trong ngày ra quân - Ảnh: AFC

Chưa dừng lại ở đó, Kitahara tiếp tục tỏa sáng ở phút 76, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-1 cho U17 Nhật Bản. Kết quả này giúp Nhật Bản có 3 điểm quan trọng, trong khi Qatar phải chịu áp lực lớn trước lượt trận tiếp theo gặp Indonesia.