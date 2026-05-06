U17 Thái Lan bước vào trận ra quân VCK U17 châu Á 2026 với quyết tâm giành điểm, nhưng mọi kế hoạch của đại diện Đông Nam Á sớm bị đảo lộn chỉ sau những phút đầu tiên.

Ngay phút đầu trận, U17 Thái Lan phải nhận bàn thua đầy đáng tiếc khi Phetcharayut Soboonma đá phản lưới nhà, giúp Tajikistan vượt lên dẫn 1-0. Sai lầm này khiến đội bóng xứ chùa vàng rơi vào thế bị động, buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ trong phần lớn thời gian còn lại.

U17 Thái Lan (áo xanh) thất bại trước U17 Tajikistan ở trận ra quân - Ảnh: AFC

Dù rất nỗ lực kiểm soát bóng và tổ chức tấn công, U17 Thái Lan lại thiếu sự sắc bén ở những pha xử lý cuối cùng. Các tình huống lên bóng của họ chưa đủ tốc độ và tính đột biến để xuyên thủng hàng phòng ngự U17 Tajikistan. Trong khi đó, đối thủ chủ động chơi chắc chắn, giữ cự ly đội hình hợp lý và kiên nhẫn chờ thời cơ phản công.

Sang hiệp hai, U17 Thái Lan tiếp tục gia tăng sức ép, nhưng càng đá càng bộc lộ sự nóng vội. Việc dâng cao đội hình khiến họ để lộ nhiều khoảng trống phía sau. Đến phút bù giờ, Parviz Sanginov ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho U17 Tajikistan, khép lại ngày ra quân thất vọng của U17 Thái Lan.

Trận thua này khiến U17 Thái Lan rơi vào thế khó tại bảng A. Nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp, đội bóng Đông Nam Á cần cải thiện rõ rệt khả năng tận dụng cơ hội và hạn chế sai lầm ở những lượt trận tiếp theo.