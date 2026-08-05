Hậu vệ 28 tuổi người Tây Ban Nha sẽ được phép rời CLB để tiến hành kiểm tra y tế, trước khi chính thức gia nhập đội chủ sân Stamford Bridge.

Theo The Athletic, Chelsea đang ở giai đoạn cuối của quá trình đàm phán với Rayo Vallecano, nhằm chốt các điều khoản chuyển nhượng.

Pep Chavarria chuẩn bị gia nhập Chelsea - Ảnh: SunSport

Thỏa thuận cá nhân giữa Pep Chavarria và Chelsea được thống nhất từ trước, và hiện hai CLB chỉ còn hoàn thiện những chi tiết liên quan đến mức phí.

Pep Chavarria còn hợp đồng với Rayo Vallecano đến năm 2030 và sở hữu điều khoản giải phóng trị giá 42,8 triệu bảng Anh.

Việc bổ sung thêm một hậu vệ trái là ưu tiên hàng đầu của HLV Xabi Alonso trong mùa hè.

Sau khi Marc Cucurella chuyển sang Real Madrid, Jorrel Hato hiện là hậu vệ trái giàu kinh nghiệm duy nhất trong đội hình Chelsea.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha muốn Pep Chavarria không chỉ thay thế trực tiếp vị trí Cucurella để lại, mà còn hỗ trợ quá trình phát triển của các cầu thủ trẻ nơi hành lang cánh trái.

Gia nhập Rayo Vallecano từ năm 2022, Chavarria đã có 125 lần ra sân cho đội bóng thủ đô Tây Ban Nha. Anh cũng góp mặt trong trận chung kết UEFA Conference League, nơi Rayo Vallecano để thua Crystal Palace với tỷ số 0-1.

Nếu hoàn tất thương vụ, Chavarria sẽ trở thành bản hợp đồng thứ 9 của Chelsea hè này.

Trước đó, đội bóng thành London đã chi hơn 300 triệu bảng để mang về 8 tân binh, nổi bật là Morgan Rogers với mức phí kỷ lục 117 triệu bảng và trung vệ Maxence Lacroix từ Crystal Palace với giá 52 triệu bảng.



