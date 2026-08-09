Mourinho trở lại Bernabeu hè này và một trong những mục tiêu chuyển nhượng ông duyệt sớm chính là huyền thoại Man City - Bernardo Silva.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha từng được Barcelona và Atletico Madrid theo đuổi sát sao, nhưng cuối cùng Real Madrid giành chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký.

Mourinho không hài lòng với tình trạng thể lực của Bernardo Silva - Ảnh: L'Equipe

Mourinho đặc biệt đánh giá cao kinh nghiệm cũng như tầm ảnh hưởng của Bernardo. Ông kỳ vọng cầu thủ đồng hương sẽ góp phần nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn, cải thiện kỷ luật và bầu không khí trong phòng thay đồ Real sau mùa giải trắng tay.

Do cùng tuyển Bồ Đào Nha tham dự World Cup 2026 nên Bernardo hội quân muộn hơn các đồng đội. Anh có lần đầu tiên khoác áo Real Madrid ở trận giao hữu tiền mùa giải với Ferencvaros hôm qua (8/8).

Tuy nhiên, những gì Bernardo thể hiện chưa khiến Mourinho hài lòng. Khi các phóng viên hỏi về màn trình diễn của cậu học trò, HLV trưởng Real Madrid nói:

“Bernardo Silva ư? Cậu ấy là cầu thủ rất quan trọng với chúng tôi. Nhưng vấn đề là khi đi nghỉ, Bernardo ngắt kết nối hoàn toàn và không tập luyện gì cả.

Bởi thế, Bernardo tập trung cho mùa giải mới với nền tảng thể lực thấp hơn nhiều và cậu ấy cần phải cải thiện.”

Dù thẳng thắn phê bình tình trạng của chàng tân binh, Mourinho vẫn dành nhiều lời khen cho phẩm chất chuyên môn của tiền vệ 31 tuổi.

“Bernardo là cầu thủ tuyệt vời. Cậu ấy giúp chúng tôi triển khai bóng tốt, bất kể chơi lùi sâu hay thi đấu trên hàng tiền vệ, trong vai trò số 6 hoặc số 8.

Tôi nhận thấy Bernardo thiếu sức mạnh thể chất nên đẩy cậu ấy lên vị trí số 10. Bernardo cũng có thể chơi tốt ở đó. Cậu ta có khả năng đảm nhiệm ba hoặc bốn vị trí khác nhau.”