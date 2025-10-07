Andre Onana đã gây ấn tượng tốt kể từ ngày chuyển đến đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ. Qua 4 trận ra sân bắt chính, người gác đền Cameroon 2 lần giữ sạch lưới.

Điều gây ấn tượng với HLV Fatih Tekke của Trabzonspor không chỉ ở khả năng bắt bóng của Onana mà còn là phẩm chất lãnh đạo, cũng như thích nghi nhanh với môi trường mới.

Onana đang thể hiện tốt ở Trabzonspor - Ảnh: SunSport

Giao kèo MU cho mượn Onana không gồm tùy chọn hoặc nghĩa vụ mua đứt, nhưng Trabzonspor sẵn sàng thảo luận với Quỷ đỏ về chuyện ký hợp đồng dài hạn với người gác đền 29 tuổi.

Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã trả cho Onana mức lương cao hơn con số 120.000 bảng/tuần mà anh đang kiếm được tại Old Trafford. Thế nên, việc đồng ý các điều khoản cá nhân không phải vấn đề lớn.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu MU có đồng ý cắt lỗ, hay ít nhất muốn thu hồi một phần số tiền 47 triệu bảng họ từng trả cho Inter Milan năm 2023 để có được chữ ký Onana.

Trabzonspor đang thi đấu tốt và xếp thứ hai tại giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ. Họ hy vọng duy trì được phong độ để cạnh tranh danh hiệu với các "ông lớn" khác như Galatasaray, Fenerbahce hay Besiktas.

Từ ngày đến Thổ Nhĩ Kỳ, Andre Onana quyết định không di dời toàn bộ gia đình. Vợ anh tiếp tục ở lại Manchester để chăm sóc các con.

Mới đây, Andre Onana được tán dương với đường kiến tạo hơn 50m, giúp đồng đội ghi bàn vào lưới Gaziantep.

Hai mùa vừa qua, anh là thủ môn số 1 của MU. Tuy nhiên, giờ Onana đã mất vị thế, khi Ruben Amorim muốn trao gửi niềm tin cho Altay Bayindir và đặc biệt là tân binh Senne Lammens.