Lịch thi đấu UEFA Champions League 2025/26: Cập nhật lịch thi đấu Cup C1 mùa giải 2025/26 mới nhất hôm nay tại đây.
|
Kết quả bóng đá hôm nay
|Thời gian
|Giải đấu
|Trận đấu
|20h00, 6/10
|VĐQG Bắc Macedonia – Vòng 9
|Pelister vs KF Shkendija
|21h00, 6/10
|VĐQG Angola
|CD Lunda Sul vs GD Interclube
|21h30, 6/10
|VĐQG Angola
|Guelson FC vs Recreativo do Libolo
|21h30, 6/10
|VĐQG Romania – Vòng 12
|Otelul Galati vs FC Metaloglobus Bucuresti
|22h30, 6/10
|VĐQG Bờ Biển Ngà
|Mouna FC vs Inova Sca
|23h00, 6/10
|VĐQG Bosnia
|FK Sarajevo vs Zrinjski Mostar
|00h30, 7/10
|VĐQG Romania – Vòng 12
|Botosani vs UTA Arad
|01h30, 7/10
|Hạng 2 Tây Ban Nha – Vòng 8
|Leonesa vs Albacete
|04h30, 7/10
|VĐQG Paraguay
|Club General Caballero JLM vs Nacional Asuncion
|05h00, 7/10
|VĐQG Argentina
|Deportivo Riestra vs Velez Sarsfield
|05h00, 7/10
|Primera Division Uruguay – Vòng 10
|Defensor Sporting vs Montevideo Wanderers
|07h00, 7/10
|VĐQG Argentina
|Racing Club vs Independiente Rivadavia
