Kết quả bóng đá hôm nay
Thời gian Giải đấu Trận đấu
20h00, 6/10 VĐQG Bắc Macedonia – Vòng 9 Pelister vs KF Shkendija
21h00, 6/10 VĐQG Angola CD Lunda Sul vs GD Interclube
21h30, 6/10 VĐQG Angola Guelson FC vs Recreativo do Libolo
21h30, 6/10 VĐQG Romania – Vòng 12 Otelul Galati vs FC Metaloglobus Bucuresti
22h30, 6/10 VĐQG Bờ Biển Ngà Mouna FC vs Inova Sca
23h00, 6/10 VĐQG Bosnia FK Sarajevo vs Zrinjski Mostar
00h30, 7/10 VĐQG Romania – Vòng 12 Botosani vs UTA Arad
01h30, 7/10 Hạng 2 Tây Ban Nha – Vòng 8 Leonesa vs Albacete
04h30, 7/10 VĐQG Paraguay Club General Caballero JLM vs Nacional Asuncion
05h00, 7/10 VĐQG Argentina Deportivo Riestra vs Velez Sarsfield
05h00, 7/10 Primera Division Uruguay – Vòng 10 Defensor Sporting vs Montevideo Wanderers
07h00, 7/10 VĐQG Argentina Racing Club vs Independiente Rivadavia