Trận đấu mới chỉ trôi qua hơn 60 phút, góc khán đài Stretford End đã vang lên lời hát: "Anh có phải là Peter Schmeichel đang cải trang không?".

Quả thực, đội ngũ trinh sát viên Quỷ đỏ theo dõi phong độ Senne Lammens hơn một năm, trước khi CLB quyết định chi 18,2 triệu bảng để chiêu mộ anh từ Antwerp.

Lammens gia nhập MU với mức phí 18,2 triệu bảng - Ảnh: MUFC

Ruben Amorim và ban huấn luyện đã quá ngán ngẩm với những sai lầm nối tiếp của Altay Bayindir và Andre Onana. Senne Lammens xuất hiện mang đến hoài nghi lớn.

Ngay cả huyền thoại Peter Schmeichel cũng ngờ vực: "Lammens là bản hợp đồng tiềm năng, nhưng đó không phải là điều MU cần vào thời điểm này".

Sau hơn một tháng "om hàng", Ruben Amorim nghĩ rằng, gặp Sunderland là thời điểm hoàn hảo để Senne Lammens bắt trận đầu tiên cho Quỷ đỏ.

Nhà cầm quân Bồ Đào Nha đã đúng. Chiến thắng 2-0 giảm bớt áp lực lên Amorim. Màn trình diễn của Lammens xoa dịu bầu không khí Old Trafford. Những khoảnh khắc hồi hộp, lo lắng cũng vơi dần cuối tuần qua.

Sau khởi đầu yên bình, Lammens có cơ hội trổ tài, đổ người xuất sắc cản phá cú "nã đại bác" từ chân Granit Xhaka. Vài phút sau, anh khiến 7 vạn khán giả vỗ tay với tình huống lao ra bắt bóng bổng chính xác.

Lammens cho thấy sự chắc chắn trong các tình huống xử lý - Ảnh: BR Football

Từ lâu, fan MU đã mất niềm tin ở Bayindir và Onana. Giờ thì họ cảm thấy nhẹ nhõm khi chàng tân binh người Bỉ biết cách làm chủ khu cấm địa của mình.

Gặp Sunderland là lần đầu tiên MU giữ sạch lưới mùa giải này. Sáu vòng Ngoại hạng trước đó, họ nhận đến 13 bàn thua.

Lammens là người hay nói, bình tĩnh và tập trung cao độ. Ruben Amorim nhận xét về cậu học trò sau trận: "Lammens trông rất tự tin, dù mới đến, phải thích nghi ở đất nước, môi trường huấn luyện hoàn toàn mới.

Áp lực đặt lên đôi tay thủ môn MU là cực lớn. Giờ thì anh ấy cần phải nỗ lực hơn, chuẩn bị tinh thần rằng mọi thứ tại CLB đều rất khó khăn."

Pha cứu thua đẳng cấp nhất của Lammens diễn ra lúc cuối trận, khi anh dùng chân chặn đứng cú dứt điểm trong tư thế thoải mái của Chemsdine Talbi.

Lammens mang đến sự tự tin cho các đồng đội phía trên - Ảnh: BR Football

Thủ thành 23 tuổi chưa phải làm việc quá nhiều, nhưng tiếng hò reo khích lệ từ người hâm mộ mỗi khi anh thực hiện một pha bắt bóng, hay cản phá hợp lý giúp tăng thêm tự tin.

Hết trận, De Ligt chạy đến ôm đàn em. Harry Maguire cùng Luke Shaw cũng hành động tương tự động viên chàng tân binh trẻ.

Phía trước Senne Lammens là vô vàn thử thách, sớm nhất ngày 19/10 với chuyến làm khách đến Anfield. Nhưng qua khởi đầu đầy hy vọng, anh có thể giúp MU cải thiện nhiều khâu phòng ngự.