Ngày 29/6 (giờ địa phương), tại sân bay quốc tế Simon Bolivar (Maiquetia, bang La Guaira), Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yvan Gil Pinto đã đón đoàn cứu hộ Việt Nam gồm lực lượng Quân đội và Công an tham gia khắc phục hậu quả động đất.

Bộ trưởng Ngoại giao Yvan Gil Pinto chia sẻ không có từ ngữ nào có thể thể hiện hết được tình cảm mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Chính phủ và nhân dân Venezuela trong thời khắc khó khăn hiện nay.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Venezuela, Bộ trưởng Yvan Gil Pinto gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã cử đoàn sang tham gia khắc phục hậu quả động đất.

Bộ trưởng Ngoại giao Yvan Gil Pinto đón đoàn cứu hộ của Việt Nam tại sân bay. Ảnh: QĐND

Lực lượng cứu hộ Quân đội và Công an tại sân bay. Ảnh: QĐND

Trên trang Facebook cá nhân, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez cũng đăng tải hình ảnh đoàn cứu hộ ở sân bay và lời cảm ơn Việt Nam đã cử đoàn cứu hộ, cứu nạn sang Venezuela cùng với hàng viện trợ.

Trong khi đó, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ bày tỏ xúc động và tự hào khi nghe hai tiếng "Việt Nam" và thấy lá cờ Tổ quốc tung bay tại sân bay quốc tế Simon Bolivar cũng như chứng kiến các lực lượng vũ trang Việt Nam sang Venezuela chia sẻ khó khăn với đất nước bạn.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), trưởng đoàn Việt Nam khẳng định với Bộ trưởng Ngoại giao Yvan Gil Pinto việc Việt Nam cử lực lượng sang tham gia khắc phục hậu quả động đất không chỉ là nghĩa vụ quốc tế mà còn thể hiện tình cảm dành cho Venezuela. Đoàn Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức mình thực hiện nhiệm vụ, san sẻ khó khăn với Chính phủ và nhân dân Venezuela.

Đoàn khảo sát thực địa chuẩn bị cho nhiệm vụ cứu hộ sau trận động đất. Ảnh: QĐND

Ảnh: QĐND

Ảnh: QĐND

Sau khi hoàn tất thủ tục, chiều 29/6, dưới sự hỗ trợ của phía Venezuela, đoàn cơ động đến vị trí đóng quân ở bang La Guaira, sắp xếp nơi ăn ở, vận chuyển trang thiết bị, nhu yếu phẩm, vật tư y tế, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Sau đó, trưởng đoàn cùng một số thành viên và đại diện phía Venezuela đã đi khảo sát thực địa tại bang La Guaira - địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa - để chuẩn bị triển khai nhân lực và trang thiết bị thực hiện tìm kiếm, cứu nạn.

Thiếu tướng Gustavo González López, Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang Venezuela đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam. Ông bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và sự chủ động của lực lượng cứu hộ Việt Nam ngay sau khi có mặt tại địa bàn. Sự hỗ trợ kịp thời của Việt Nam là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết, hữu nghị và trách nhiệm quốc tế giữa hai nước, góp phần quan trọng vào nỗ lực chung khắc phục hậu quả thảm họa.

Thay mặt đoàn công tác Việt Nam, chỉ huy đoàn cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Bộ các lực lượng vũ trang Venezuela. Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng sở tại, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

Sự có mặt của đoàn công tác Việt Nam tại Venezuela tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình đoàn kết quốc tế và truyền thống sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ nhân dân các nước trong những thời điểm khó khăn.