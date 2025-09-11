Đây là lần thứ 7 giải đấu trẻ danh giá này được tổ chức theo chu kỳ 2 năm một lần, quy tụ 16 đội tuyển U23 hàng đầu châu lục.

Theo quy định AFC, quốc gia đăng cai Asian Cup kế tiếp cũng sẽ đảm nhận việc tổ chức giải U23, vì vậy Saudi Arabia tiếp tục đóng vai trò chủ nhà sau kỳ 2024.

Thanh Nhàn ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Yemen để giành vé tham dự VCK U23 châu Á với 3 trận toàn thắng - Ảnh: SN

U23 Việt Nam chính thức góp mặt sau hành trình vòng loại toàn thắng. Thầy trò HLV Kim Sang Sik mở màn bằng chiến thắng 2-0 trước Bangladesh, sau đó lần lượt vượt qua Singapore và Yemen với cùng tỷ số 1-0, giành ngôi đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối, ghi 4 bàn và giữ sạch lưới.

Đây cũng là lần thứ sáu liên tiếp Việt Nam giành quyền tham dự sân chơi U23 châu Á. Thành tích đáng kể nhất là dấu mốc lịch sử tại Thường Châu (Trung Quốc) năm 2018 với ngôi á quân. Điều đó khẳng định bản lĩnh và sức mạnh của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam.

Danh sách 16 đội dự VCK bao gồm: U23 Việt Nam, Jordan, Nhật Bản, Úc, Kyrgyzstan, Thái Lan, Iraq, Qatar, Iran, Hàn Quốc, Syria, Trung Quốc, Uzbekistan, Liban, UAE và chủ nhà Saudi Arabia.

Các đội sẽ chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào tứ kết, sau đó bước vào loạt trận knock-out căng thẳng gồm tứ kết, bán kết, tranh hạng ba và chung kết.