Trong đợt FIFA Days vừa qua, do HLV Kim Sang Sik bận chỉ đạo U23 Việt Nam tranh tài tại vòng loại U23 châu Á 2026 nên đội tuyển Việt Nam quyết định không thi đấu giao hữu quốc tế chính thức trong tháng 9.

Tuyển Việt Nam tụt một bậc trong tháng 9 - Ảnh chụp màn hình

Thay vào đó, "Những chiến binh Sao vàng" có đấu tập 2 trận với Thép Xanh Nam Định và CAHN, nhưng các trận này không được FIFA công nhận, vì vậy không được tính điểm. Cũng bởi vậy, số điểm trên bảng xếp hạng FIFA không có sự thay đổi.

Tuyển Việt Nam tụt 1 bậc, từ 113 xuống 114 thế giới, bởi Madagascar và Libya bứt phá mạnh mẽ. Madagascar vươn lên hạng 108 (+7 bậc), trong khi Libya đứng hạng 112 (+5 bậc).

Dù không thi đấu chính thức, Việt Nam vẫn giữ khoảng cách an toàn so với các đội Đông Nam Á phía sau. Indonesia thắng Đài Loan (Trung Quốc) nhưng hòa Lebanon, chỉ cộng thêm 3,43 điểm và tụt 1 bậc xuống 119 thế giới. Malaysia cũng có thêm điểm nhưng không cải thiện nhiều về thứ hạng.

Tuyển Việt Nam có cơ hội cải thiện vị trí trong tháng 10 - Ảnh: Hữu Hà

Đứng đầu khu vực Đông Nam Á vẫn là ĐT Thái Lan. "Voi chiến" thậm chí còn tăng một bậc để xếp hạng 101, sau một trận thắng (Fiji) và thua Iraq ở trận chung kết King's Cup 2025.

HLV Kim Sang Sik và các học trò có cơ hội lớn để cải thiện thứ hạng trong tháng 10 khi có hai trận đấu tiếp tiếp gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027.