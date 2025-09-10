Sau nhiều tháng điều trị chấn thương, tiền đạo Bùi Vĩ Hào trở lại tập luyện cùng CLB Becamex TP.HCM. Chân sút sinh năm 2003 đang rất quyết tâm lấy lại phong độ nhằm cống hiến cho CLB cũng như đội U23 và ĐTQG Việt Nam.

Sự trở lại của Vĩ Hào không chỉ là tin vui với Becamex TP.HCM, mà còn với HLV Kim Sang Sik. Tiền đạo 22 tuổi có vai trò rất quan trọng ở cả đội U23 và tuyển Việt Nam.

Vĩ Hào tập luyện trở lại sau chấn thương.

Trong năm 2025, U23 Việt Nam có nhiệm vụ quan trọng nhất là SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tại Thái Lan, và thời điểm đó Vĩ Hào có thể tái xuất.

Ngoài ra, tuyển Việt Nam tiếp tục thi đấu tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Trong bối cảnh Nguyễn Xuân Son chưa hoàn toàn bình phục, Văn Toàn vừa phải phẫu thuật, Vĩ Hào rất được kỳ vọng trên hàng công đội tuyển.

Vĩ Hào gặp chấn thương trong buổi tập chuẩn bị cho trận tứ kết Cúp Quốc gia 2024/25 cùng Becamex Bình Dương (nay là Becamex TP.HCM). Anh bị đứt dây chằng cổ chân, nứt xương mác, phải tiến hành phẫu thuật, nghỉ 6-8 tháng.