Thất bại và bào chữa

Bàn thắng của Hwang Do-yoon ngay ở phút thứ 6 khiến khán giả trên sân Gelora Delta câm lặng, khi U23 Hàn Quốc vượt qua U23 Indonesia với tỷ số tối thiểu.

Chỉ trong một tháng rưỡi, từ thủ đô Jakarta đến Sidoarjo – một trong những đô thị phát triển nhất xứ vạn đảo – U23 Indonesia liên tục ôm hận.

U23 Indonesia thua U23 Hàn Quốc. Ảnh: Kompas

Cuối tháng Bảy, “chảo lửa” Gelora Bung Karno bị đánh sập: U23 Indonesia thua U23 Việt Nam 0-1 trong trận chung kết U23 Đông Nam Á.

Lần này, đội bóng trẻ dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Gerald Vanenburg thua U23 Hàn Quốc và không thể hoàn thành mục tiêu tham dự U23 châu Á 2026.

Như vậy, mục tiêu toàn thắng những giải đấu quan trọng mà ông Vanenburg tuyên bố mạnh mẽ đã trở thành nỗi đau của bóng đá Indonesia.

U23 Indonesia thậm chí nằm trong số các đội nhì bảng có thành tích kém nhất. “Garuda Muda” đứng thứ 2 từ dưới lên trên bảng xếp hạng các đội á quân vòng loại U23 châu Á 2026, cùng 4 điểm với Kuwait nhưng hơn về hiệu số.

“Bàn thắng sớm có lẽ là một sự may mắn đối với U23 Hàn Quốc. Chúng tôi đáng lẽ có thể ngăn chặn được tình huống đó”, nhà cầm quân người Hà Lan đổ lỗi cho yếu tố may mắn.

Khi nhắc đến thất bại, HLV Vanenburg không đề cập hạn chế về chiến thuật mà đổ lỗi cho thể lực kém của cầu thủ.

“Nhìn lại trận đấu, U23 Indonesia đã làm được một vài điều tích cực, nhưng tiếc là không thành công trong việc ghi bàn”, nhà vô địch EURO 1988 cho biết.

Ông giải thích: “Một lần nữa, vấn đề liên quan đến tình trạng thể lực của các cầu thủ, khi họ hầu như không được thi đấu tại giải vô địch quốc gia.

Khi thi đấu với đối thủ mạnh như U23 Hàn Quốc, đội có thể lực tuyệt vời, chúng tôi bắt đầu mất thế trận sau 60 phút, vì không còn duy trì được thể lực”.

Nhập tịch cũng thua

Đó đơn giản là cách bào chữa của ông Vanenburg khi không hoàn thành nhiệm vụ.

Nhìn ra mặt bằng bóng đá Đông Nam Á, nhiều thành viên U23 Việt Nam và U23 Thái Lan – những đội đầu bảng vòng loại – cũng hiếm khi được đá chính tại V-League hoặc Thai League.

U23 Indonesia liên tiếp thất bại ở các giải quan trọng. Ảnh: Kompas

U23 Indonesia được chuẩn bị kỹ về mặt thể lực cho hai giải đấu vừa qua. Hơn nữa, “Garuda Muda” vừa nhập tịch thêm trung vệ Dion Markx từ Hà Lan, bên cạnh Jens Raven là Vua phá lưới U23 Đông Nam Á 2025, hay Rafael Struick – chân sút đã nhẵn mặt ở ĐTQG.

Việc bỏ tiền nhập tịch cầu thủ là không đủ. U23 Indonesia thiếu bản sắc và không thể hiện được niềm tự hào khi hòa 0-0 với U23 Lào.

Ở một nền bóng đá chỉ chăm chăm nhập tịch, khi thua lại đổ lỗi cầu thủ kém về thể lực, việc phát triển sẽ không hề dễ dàng.

Có thể nói, U23 Việt Nam – thành tích toàn thắng vòng loại và giữ sạch lưới, lần thứ 6 liên tiếp giành vé dự VCK U23 châu Á – vẫn là tấm gương để bóng đá trẻ Indonesia học hỏi.

Xem trực tiếp và trọn vẹn Bảng C - Vòng loại Giải Vô địch U23 Châu Á 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn