Từ chiến thắng trước U23 Yemen

U23 Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng của vòng loại giải châu Á với lợi thế cực lớn: chỉ cần hòa là đủ giữ ngôi đầu bảng và giành vé đi tiếp.

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã làm tốt hơn thế khi giành chiến thắng tối thiểu U23 Yemen bằng bàn thắng duy nhất của Thanh Nhàn.

Thế nhưng, đây không phải là một chiến thắng thực sự dễ dàng. Nguyên nhân lại nằm nhiều ở chính những toan tính và thay đổi của HLV Kim Sang Sik hơn là sức mạnh đáng gờm của U23 Yemen.

U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Yemen để lần thứ 6 dự VCK U23 châu Á.

Đội bóng Tây Á rõ ràng không quá nguy hiểm như đánh giá, và thực tế trên sân cho thấy điều đó khi đối thủ này hiếm đưa ra được các tình huống phối hợp có nét.

Hoặc khi được trao cơ hội bằng các tình huống lúng túng của hàng thủ U23 Việt Nam, tự U23 Yemen phá hỏng bằng những đường chuyền sai địa chỉ, thiếu độ chính xác và sự quyết đoán.

Trong bối cảnh đó, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng bằng một khoảnh khắc lóe sáng từ Thanh Nhàn. Đây không phải là may mắn đơn thuần, bởi U23 Việt Nam ép sân và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên, để coi đây là một màn trình diễn thỏa mãn về cả tỉ số lẫn chuyên môn thì chưa.

Nhiều thách thức cho ông Kim Sang Sik

HLV Kim Sang Sik có thể tự hào với chuỗi 7 trận thắng liên tiếp cùng U23 Việt Nam, giành vé tới VCK U23 châu Á bằng thành tích bất bại và không để lọt lưới. Những con số này thực sự ấn tượng và đáng được ghi nhận.

Tuy nhiên, nếu xét tổng thể về lối chơi, U23 Việt Nam vẫn chưa có nhiều thay đổi đáng kể. Hàng tiền vệ, dù kiểm soát bóng tốt, nhưng lại quá thiếu ý tưởng trong việc tạo ra những đường chuyền quyết định, phá vỡ hệ thống phòng ngự đối phương.

Nhưng để thực sự tốt, HLV Kim Sang Sik còn nhiều việc phải làm

Sự sáng tạo trong các pha tấn công vẫn là một dấu hỏi lớn, bởi thường xuyên bế tắc trước những hàng thủ tổ chức chặt chẽ. Hàng công tiếp tục thể hiện sự "cùn" và kém hiệu quả, đây là một bề nổi dễ thấy.

Dù giữ sạch lưới nhưng thực tế không phải vì hàng thủ U23 Việt Nam hoàn hảo mà bởi các đối thủ trong bảng đấu chưa đủ khiến các học trò ông Kim Sang Sik phải chịu sức ép lớn và bộc lộ ra điểm yếu.

Khi đối mặt với những đội bóng đẳng cấp hơn tại VCK U23 châu Á hay thậm chí là SEA Games sắp tới sẽ khác rất nhiều, cho nên con đường phía trước của HLV Kim Sang Sik còn rất dài và đầy vất vả.

Vậy nên, mục tiêu giành HCV SEA Games, rồi chơi tốt tại VCK U23 châu Á vào năm sau đòi hỏi thuyền trưởng người Hàn Quốc phải có những giải pháp triệt để hơn, nếu muốn hoàn thành một cách mỹ mãn.