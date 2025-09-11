Màn chạy đà ghi điểm

U23 Việt Nam khép lại vòng loại U23 châu Á 2026 với 3 trận toàn thắng, ghi 4 bàn và không để thủng lưới. Giành vé dự VCK giải châu lục với vị trí nhất bảng, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik khẳng định vị thế, trong bối cảnh các đội bóng khu vực như Indonesia và Malaysia lỡ hẹn.

Đánh giá một cách khắt khe, màn thể hiện của U23 Việt Nam tại vòng loại châu Á vừa qua mới chỉ tạm ổn. Ở bảng đấu của U23 Việt Nam, ngoài U23 Yemen là khó chơi, U23 Bangladesh và U23 Singapore đều có chất lượng trung bình, nếu không muốn nói là yếu.

Tuy nhiên, cái hay của HLV Kim Sang Sik là sự luân chuyển, xoay tua cầu thủ ở từng trận đấu cụ thể. Và, dù có thay đổi thế nào thì U23 Việt Nam cũng đạt được mục tiêu: 3 điểm/ trận đấu!

U23 Việt Nam hoàn thành mục tiêu đề ra. Ảnh: S.N

Ở 3 trận đấu, mỗi trận U23 Việt Nam thi đấu với một đội hình xuất phát khác nhau. Ở trận gặp U23 Yemen, HLV Kim Sang Sik còn quyết định thay 3 cầu thủ ở ngay trong hiệp 1.

Bốn bàn thắng của U23 Việt Nam đến từ 4 cầu thủ khác nhau, và đều là kết quả của những miếng đánh có ý đồ, được tập luyện thuần thục. Những người ghi bàn là Nguyễn Ngọc Mỹ, Lê Viktor (thắng U23 Bangladesh 2-0), Lê Văn Thuận (thắng U23 Singapore 1-0) và Nguyễn Thanh Nhàn (thắng U23 Yemen 1-0) đều không phải là những cái tên quá nổi bật.

HLV Kim Sang Sik đang xây dựng một lứa cầu thủ có sự đồng đều về cách chơi cũng như vai trò. U23 Việt Nam không có ai là ngôi sao, và bất cứ cầu thủ nào cũng đều có thể nhận nhiệm vụ quan trọng.

Dù đoàn quân của HLV Kim Sang Sik còn đó hạn chế về dứt điểm hay khả năng gây ra áp lực với hàng thủ đối phương. Nhưng về cơ bản Đình Bắc và các đồng đội cho thấy sự trưởng thành, tiến bộ, một số gương mặt còn được kỳ vọng sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik "mát tay"

Kể từ khi làm việc ở Việt Nam, ngoài thất bại 0-4 trước Malaysia với đội hình toàn cầu thủ nhập tịch, HLV Kim Sang Sik gặt hái được nhiều thành công, thậm chí còn vượt qua cả người tiền nhiệm Park Hang Seo.

Chỉ trong 1 năm, chiến lược gia người Hàn Quốc dẫn dắt cả ĐTQG và đội U23 vô địch giải Đông Nam Á, trở thành nhà cầm quân đầu tiên ở khu vực làm được điều này.

Thanh Nhàn và các đồng đội tự tin hướng tới SEA Games 33. Ảnh: S.N

Với vòng loại U23 châu Á 2026, dù U23 Việt Nam không có những chiến thắng tưng bừng, nhưng như vậy là đủ. Điều quan trọng là HLV Kim Sang Sik đạt được cùng lúc nhiều mục tiêu: giành 3 điểm, không chấn thương, phát hiện thêm những nhân tố mới...

Sự "mát tay" của ông thầy sinh năm 1976 không tự nhiên mà có, mà đến từ năng lực cầm quân, sự hiểu biết về bóng đá Việt Nam, cầu thủ Việt Nam, và cả yếu tố may mắn.

Theo chuyên gia Phan Anh Tú, dưới thời HLV Kim Sang Sik, các đội tuyển chơi thực dụng, dù không có những trận cống hiến đẹp mắt nhưng điều quan trọng là thắng.

Màn chạy đà của U23 Việt Nam với ngôi vô địch Đông Nam Á 2025 và vé dự VCK U23 châu Á 2026, chính là cơ sở để người hâm mộ có thể đặt niềm tin vào cuộc chinh phục tấm HCV SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tới.