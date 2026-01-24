Sau 2 trận thua trước Denso AiryBees, tuần này Gunma Green Wings gặp lại PFU BlueCats ở vòng 14 giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản. Trước đó, ở 2 trận lượt đi trên sân nhà, đội bóng của Thanh Thúy đều giành chiến thắng dễ dàng. Tuy nhiên, ở lượt về PFU BlueCats đang có phong độ rất tốt và đang xếp vị trí thứ 4 trên BXH.

Dù thi đấu rất quyết tâm nhưng Gunma Green Wings mắc nhiều sai sót ở set 1 trước khi để thua 16/25. Trong set 2, Thanh Thúy và các đồng đội tạo nên thế trận giằng co với đối thủ, nhưng do mất điểm ở thời điểm quyết định nên tiếp tục thua (22/25).

Thanh Thúy không thể giúp Gunma Green Wings giành chiến thắng.

Bước vào set 3, sức tấn công của Gunma Green Wings được cải thiện, giúp đội bóng này thắng 25/23. Ở set 4, dù vượt lên dẫn trước tới 8 điểm nhưng đội bóng áo xanh vẫn đề thua đáng tiếc với tỉ số 22/25, chung cuộc thua 1-3. Đây là trận thua thứ 3 liên tiếp của Gunma Green Wings tại giải Nhật Bản.

Ở diễn biến khác, Vi Thị Như Quỳnh vẫn chưa thể có trận thắng đầu tiên trong màu áo Medan Falcons tại giải Indonesia. Cô sẽ về nước vào tháng 2 tới để cùng CLB Nội chuẩn bị cho giải bóng chuyền VĐQG 2026.