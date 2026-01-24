Sau 2 trận thua trước Denso AiryBees, tuần này Gunma Green Wings gặp lại PFU BlueCats ở vòng 14 giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản. Trước đó, ở 2 trận lượt đi trên sân nhà, đội bóng của Thanh Thúy đều giành chiến thắng dễ dàng. Tuy nhiên, ở lượt về PFU BlueCats đang có phong độ rất tốt và đang xếp vị trí thứ 4 trên BXH.
Dù thi đấu rất quyết tâm nhưng Gunma Green Wings mắc nhiều sai sót ở set 1 trước khi để thua 16/25. Trong set 2, Thanh Thúy và các đồng đội tạo nên thế trận giằng co với đối thủ, nhưng do mất điểm ở thời điểm quyết định nên tiếp tục thua (22/25).
Bước vào set 3, sức tấn công của Gunma Green Wings được cải thiện, giúp đội bóng này thắng 25/23. Ở set 4, dù vượt lên dẫn trước tới 8 điểm nhưng đội bóng áo xanh vẫn đề thua đáng tiếc với tỉ số 22/25, chung cuộc thua 1-3. Đây là trận thua thứ 3 liên tiếp của Gunma Green Wings tại giải Nhật Bản.
Ở diễn biến khác, Vi Thị Như Quỳnh vẫn chưa thể có trận thắng đầu tiên trong màu áo Medan Falcons tại giải Indonesia. Cô sẽ về nước vào tháng 2 tới để cùng CLB Nội chuẩn bị cho giải bóng chuyền VĐQG 2026.