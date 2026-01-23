Highlights Learner Tien 3-0 Nuno Borges

Tay vợt người Mỹ gốc Việt Learner Tien tiếp tục hành trình đáng nhớ tại Australian Open 2026 bằng phong độ đầy bản lĩnh và ổn định.

Ở vòng 3 đơn nam, Tien đối đầu Nuno Borges – đối thủ giàu kinh nghiệm và từng gây khó cho nhiều tay vợt trong top đầu.

Pha đánh bóng qua khe giữa hai chân điệu nghệ của Learner Tien - Ảnh: AO

Trận đấu diễn ra căng thẳng ngay từ set mở màn, khi hai bên liên tục giữ game giao bóng, buộc set đấu phải bước vào loạt tie-break kéo dài. Tại đây, Tien cho thấy sự lì lợm đáng kinh ngạc, cứu nhiều set-point trước khi thắng 11-9, tạo bước ngoặt tâm lý quan trọng.

Sang set hai, tay vợt sinh năm 2005 chơi chủ động hơn, cải thiện đáng kể tỷ lệ giao bóng một và tận dụng tốt những pha đánh hỏng của Borges để giành break quyết định, khép lại set với tỷ số 6-4.

Đến set ba, thể lực và sự tự tin của Tien tiếp tục phát huy tác dụng. Anh kiểm soát thế trận, liên tục ép đối thủ vào các pha bóng bền và sớm bẻ game, tiến thẳng đến chiến thắng 6-2.

Với thắng lợi chung cuộc 7-6 (11-9), 6-4, 6-2, Learner Tien lần đầu thứ hai liên tiếp giành vé vào vòng 4 Australian Open 2026. Điều này khẳng định sự trưởng thành nhanh chóng của tay vợt gốc Việt trên sân khấu Grand Slam.