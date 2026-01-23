Highlights Carlos Alcaraz 3-0 Corentin Moutet

Carlos Alcaraz tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu tại Australian Open khi giành chiến thắng gọn gàng trước Corentin Moutet ở vòng 3 đơn nam.

Tay vợt người Tây Ban Nha chỉ mất ba set để khuất phục đối thủ với các tỷ số 6-2, 6-4 và 6-1, qua đó hiên ngang tiến vào vòng 4.

Alcaraz có chiến thắng dễ dàng ở vòng 3 - Ảnh: AO

Ngay từ set mở màn, Alcaraz đã áp đặt lối chơi bằng những pha đánh thuận tay uy lực, di chuyển linh hoạt và khả năng trả giao bóng cực kỳ hiệu quả. Moutet nỗ lực chống đỡ nhưng sớm để mất break và không thể theo kịp nhịp độ tấn công dồn dập của hạt giống số 1.

Set 2 chứng kiến sự phản kháng rõ rệt hơn từ tay vợt người Pháp, song Alcaraz vẫn cho thấy bản lĩnh khi tận dụng tốt những thời điểm then chốt để bẻ game giao bóng, qua đó nắm lợi thế quyết định.

Sang set 3, thế trận hoàn toàn thuộc về Alcaraz khi anh liên tục thắng các pha bóng bền, buộc Moutet mắc sai lầm và nhanh chóng khép lại trận đấu.

Hạt giống số 1 gặp Tommy Paul ở vòng 4 - Ảnh: AO

Chiến thắng thuyết phục này giúp Carlos Alcaraz duy trì mạch tiến bước ổn định tại Melbourne, đồng thời tiếp thêm sự tự tin cho hành trình chinh phục danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong năm 2026.