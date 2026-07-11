HLV trưởng đội tuyển Argentina, Lionel Scaloni, đã ám chỉ rằng ông sẽ sử dụng đội hình xuất phát giống như trận thắng Ai Cập khi bước vào tứ kết World Cup 2026.

Argentina chật vật ngược dòng thắng Ai Cập 3-2 trong trận vòng 1/8, nhưng Scaloni vẫn tin tưởng vào đội ngũ đá chính.

Argentina giữ bộ khung xoay quanh Messi như trận Ai Cập. Ảnh: L.N

Scaloni để ngỏ khả năng chỉ thay đổi một vị trí trong trận tứ kết gặp Thụy Sĩ tại tứ kết World Cup 2026 (8h ngày 12/7).

“Tôi đã nhiều lần giữ nguyên đội hình, nên nếu tiếp tục làm vậy cũng không có gì lạ”, Scaloni thừa nhận. “Dĩ nhiên cũng có thể sẽ thay đổi một vị trí. Nhưng nhìn chung, đội hình sẽ rất giống trận đấu vừa rồi”.

Argentina bước vào tứ kết trùng dịp kỷ niệm 5 năm ngày vô địch Copa America 2021 khi đánh bại Brazil ngay tại Maracana huyền thoại.

Điều này tạo động lực tinh thần quan trọng cho Argentina. Cùng với chiến thắng đó, “La Scaloneta” đang duy trì thành tích bất bại ở các giai đoạn knock-out World Cup và Copa America.

Cụ thể, Argentina đã thắng 12 trận loại trực tiếp liên tiếp tại World Cup và Copa America. Thất bại gần nhất của họ diễn ra vào năm 2019. Đội tuyển này cũng không thua bất kỳ loạt sút luân lưu nào kể từ năm 2016.

Lionel Messi và L Scaloni tạo thành một cặp bài trùng gần như không thể đánh bại.

Thất bại duy nhất của bộ đôi này đến vào ngày 2/7/2019, khi Argentina thua Brazil 0-2 ở bán kết Copa America. Kể từ đó, “La Scaloneta” luôn tìm ra cách giải quyết đối thủ.

Ngoài ra, Thụy Sĩ cũng là đối thủ mà Argentina chưa từng thua trong lịch sử đối đầu. Một yếu tố mang tính tham khảo, nhưng cũng tác động đáng kể về mặt tâm lý.

Ngược lại, Thụy Sĩ bước vào tứ kết World Cup 2026 mà không có Johan Manzambi, gương mặt rất quan trọng trên hàng công.

Jashari có thể được sử dụng để phá mối liên kết giữa Messi và De Paul. Ảnh: Nati

Với việc Manzambi không thi đấu, HLV Murat Yakin nhiều khả năng điều chỉnh lối chơi từ 4-2-3-1 sang 4-3-3.

Khi ấy, Ardon Jashari tiếp tục được sử dụng bên cạnh đội trưởng Xhaka và Freuler ở giữa sân. Việc tăng cường số lượng tiền vệ trung tâm nhằm ngăn sự kết nối giữa “vệ sĩ” De Paul với Messi – người ghi bàn 9 trận World Cup liên tiếp.

Nếu muốn cầm bóng tấn công, Jashari có thể dâng cao đảm nhận vai trò tiền vệ công và lối chơi của Thụy Sĩ trở lại 4-2-3-1.

Hoặc lựa chọn an toàn của Murat Yakin là Fabian Rieder, một tiền vệ đa năng và thể lực tốt hơn Jashari, có khả năng đá được vai trò cánh phải khi cần thiết.

Đội hình dự kiến:

Argentina (4-4-2): Dibu Martinez; Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Leandro Paredes, De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez; Messi, Julian Alvarez.

Thụy Sĩ (4-3-3): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Jashari, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Vargas.

(Nguồn: VTV)