Hai người bạn, hai đồng đội Declan Rice và Martin Odegaard sẽ có cuộc đối đầu đặc biệt khi đội tuyển Anh và Na Uy tranh tấm vé vào bán kết World Cup 2026.

Bình thường, họ sát cánh cùng nhau trong màu áo Arsenal, nhưng lần này sẽ đứng ở hai chiến tuyến. Rice gia nhập sân Emirates năm 2023, còn Odegaard đã khoác áo Arsenal từ năm 2021.

Rice phải cách ly khi chuẩn bị cho trận gặp Na Uy. Ảnh: FA

Tuy nhiên, cuộc tái ngộ đáng chờ đợi này đang bị phủ bóng bởi tình trạng cảm lạnh và các ca nhiễm virus.

Điều hòa không khí đang gây ra nhiều vấn đề tại World Cup, đặc biệt là ở Miami – nơi diễn ra trận đấu.

Virus dễ lây lan khi các cầu thủ vừa ra mồ hôi ngoài trời nóng ẩm rồi bước vào những khu vực được làm lạnh quá mức. Đây là hiện tượng khá phổ biến tại Miami, nơi có độ ẩm và nhiệt độ đều rất cao.

Declan Rice đã không tham gia tập luyện trong những ngày qua, và được cách ly khỏi phần còn lại của đội tuyển nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm.

Khả năng ra sân của anh vẫn phải chờ theo dõi thêm, nhưng với vai trò quan trọng trong đội hình, nhiều người tin rằng tiền vệ này vẫn sẽ thi đấu. Ngoài ra, Rice còn đang gặp vấn đề ở cơ gân kheo và vùng thắt lưng.

Odegaard sẽ chống lại nhiều đồng đội Arsenal. Ảnh: NFF

Tình hình của Na Uy còn đáng lo hơn. HLV Stale Solbakken cho biết khoảng 50 người, bao gồm cầu thủ và thành viên ban huấn luyện, đã xuất hiện các triệu chứng như ho, sốt và mệt mỏi do liên tục thay đổi giữa môi trường nóng bên ngoài và không gian điều hòa lạnh.

Tiền đạo Jorgen Strand Larsen và hậu vệ Marcus Pedersen đều từng phải tạm rời đội vì lý do này.

Đội trưởng Odegaard trấn an: “Tôi nghĩ việc liên tục thay đổi nhiệt độ, từ trời nóng sang phòng điều hòa, là điều bình thường. Không có gì quá nghiêm trọng cả. Đúng là có một vài người cảm thấy hơi mệt, nhưng không đáng lo. Mọi thứ sẽ ổn trước trận đấu”.

Sáng 12/7 (Bất chấp nguy cơ từ virus), Odegaard sẽ cùng Na Uy đối đầu tuyển Anh và người bạn Rice, với hy vọng tiếp tục viết nên lịch sử, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa chấm dứt giấc mơ World Cup của rất nhiều đồng đội tại Arsenal trong màu áo Tam sư.