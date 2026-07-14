Trước cuộc đại chiến với Tây Ban Nha, HLV Didier Deschamps chỉ còn một vài vị trí trong đội hình xuất phát cần cân nhắc, bởi bộ khung duy trì được sự ổn định.

Hàng phòng ngự gần như chắc chắn không có sự thay đổi. Dàn tứ vệ gồm Dayot Upamecano, William Saliba, Jules Kounde, Lucas Digne cùng thủ thành Mike Maignan sẽ tiếp tục được tin tưởng.

Mbappe bị đau nhẹ ở mắt cá sau trận gặp Maroc - Ảnh: Sportstar

Tuyến giữa là nơi khiến ban huấn luyện Les Bleus đau đầu. Aurelien Tchouameni vắng mặt hai trận gần nhất vì chấn thương đùi và bỏ ngỏ khả năng trở lại.

Trường hợp tiền vệ Real Madrid chưa đạt thể trạng tốt nhất, Manu Kone lại nắm lấy cơ hội sau những màn trình diễn thuyết phục trước Paraguay và Maroc.

Trên hàng công, dù đá hỏng quả phạt đền gặp Maroc, Kylian Mbappe vẫn ghi bàn thắng thứ 8 tại World Cup 2026 và dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.

Tiền đạo đội trưởng tuyển Pháp được rút ra nghỉ giữa hiệp hai vì bị bong gân nhẹ mắt cá chân, song dự kiến đủ sức ra sân ở trận bán kết.

Hỗ trợ Mbappe trên hàng công là Michael Olise và đương kim Quả bóng Vàng Ousmane Dembele. Trong khi đó, Bradley Barcola và Desire Doue cạnh tranh suất đá chính còn lại.

Bên kia chiến tuyến, đoàn quân HLV Luis de la Fuente mới chỉ để thủng lưới một bàn từ đầu giải. Hàng thủ với Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte và Marc Cucurella có thể tiếp tục được giữ nguyên.

Trong khung gỗ, Unai Simon là lựa chọn số một, khiến David Raya và Joan Garcia mài mông trên băng ghế dự bị. Tuy nhiên, chiến lược gia 65 tuổi còn nhiều bài toán cần giải ở tuyến trên.

Đạt phong độ cao trong màu áo La Roja, Mikel Oyarzabal đã ghi 4 bàn tại World Cup năm nay nên sẽ lĩnh xướng hàng công, dù Ferran Torres sẵn sàng thay thế khi cần.

Mikel Merino có thể được cân nhắc đá chính - Ảnh: FIFA

Ở hai cánh, Nico Williams, Victor Munoz và Yeremy Pino đều đã bình phục chấn thương để cạnh tranh suất đá chính. Điều đó khiến vị trí của Alex Baena không còn được đảm bảo, sau màn trình diễn nhạt nhòa trước Bỉ.

Tuyến giữa cũng là nơi chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt. Sau 2 lần vào sân từ ghế dự bị và đều ghi bàn quyết định, Mikel Merino có cơ hội lớn sát cánh cùng Rodri. Pedri cũng nuôi hy vọng giành lại suất đá chính của Fabian Ruiz.

Dù chưa thể hiện phong độ bùng nổ như kỳ vọng, Lamine Yamal vẫn là nhân tố tạo đột biến tốt bên hành lang phải Tây Ban Nha.

Đội hình dự kiến:

Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Doue; Mbappe.

Tây Ban Nha: Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Olmo, Nico Williams; Oyarzabal.