Điều chỉnh của Deschamps

Trong bóng đá, đôi khi chỉ điều chỉnh nhỏ cũng đủ làm bừng sáng một cá nhân và kéo cả tập thể đi lên.

Didier Deschamps quyết định đưa Ousmane Dembele rời vị trí “số 10” để trao cho Michael Olise sau hiệp 1 đáng thất vọng của Pháp trước Senegal – trận đấu gợi lại màn trình diễn nhạt nhòa ở EURO 2024.

Bóng đá của Olise đậm chất nghệ thuật. Ảnh: FFF

Đó là trận mở màn World Cup 2026 của Pháp. Quyết định ấy cũng đồng nghĩa với việc đẩy Quả bóng Vàng 2025 Dembele sang cánh phải.

Hệ quả là sự bùng nổ của Olise – người trở thành chất xúc tác cho toàn bộ sức mạnh tấn công của đội tuyển Pháp.

Trận thắng 3-0 trước Thụy Điển là màn trình diễn nổi bật nhất. Xung quanh Olise, mọi đồng đội đều chơi hay hơn, ghi bàn nhiều hơn và tận hưởng trận đấu nhiều hơn.

Trong 8 bàn thắng của Mbappe tại World Cup lần này, 3 bàn đến từ những đường kiến tạo của Olise. Dembele cũng ghi 1 trong 4 bàn nhờ đường chuyền của anh, Barcola có 1 trong 2 bàn theo cách tương tự.

Chỉ duy nhất Desire Doue trong bộ 5 cầu thủ tấn công đáng sợ của Deschamps là chưa được Olise kiến tạo, dù mỗi khi cùng xuất hiện họ vẫn phối hợp rất ăn ý.

“Cậu ấy có tầm ảnh hưởng cực kỳ lớn. Mỗi lần chạm bóng đều có điều gì đó xảy ra. Olise là cầu nối giữa phòng ngự và tấn công. Cậu ấy thuộc nhóm cầu thủ phi thường, giống như Mbappe và Dembele”, Deschamps khen.

Theo thống kê của Opta, Olise là cầu thủ đầu tiên có 5 kiến tạo tại một kỳ World Cup kể từ Thomas Hassler của Đức năm 1994 (5 kiến tạo). Anh chỉ còn cách 1 đường chuyền thành bàn so với kỷ lục của Pele ở Mexico 1970.

Olise không chỉ là đối tác của mọi đồng đội mà còn đủ khả năng tự tạo nên khoảnh khắc thiên tài.

Trước Thụy Điển, anh suýt ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất giải bằng cú ngả bàn đèn tuyệt đẹp, nhưng bóng lại tìm đến cột dọc.

Khoảnh khắc tuyệt đẹp của Olise ở trận Thụy Điển. Ảnh: FFF

“Thật đáng tiếc khi bóng không vào”, Mbappe tiếc nuối. “Tôi còn tưởng cậu ấy sẽ khống chế bóng vì không hề nhìn khung thành. Đó là cú dứt điểm tuyệt vời. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đến sân là để được chứng kiến những khoảnh khắc như thế”.

Kế thừa Platini và Zidane

Những đường chuyền tinh tế cho Mbappe và Barcola trong trận thắng Thụy Điển khiến nhiều huyền thoại bóng đá Pháp bắt đầu đưa ra những so sánh rất táo bạo.

Patrick Vieira phát biểu trên ITV Sport: “Tôi hoàn toàn tin rằng trước đây chúng ta có Platini, rồi Zidane, và bây giờ là Olise”.

Vieira từng là đồng đội của Zinedine Zidane trong đội tuyển Pháp vô địch World Cup 1998 và EURO 2000 nên hiểu rất rõ giá trị của những số 10 xuất chúng.

Michel Platini là mẫu nhạc trưởng cổ điển, có thể tung ra những đường chuyền dài 40 mét, sút phạt hoàn hảo hoặc dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Zidane thì nổi tiếng với những pha khống chế bóng, xoay compa và kỹ thuật đường phố được hàng triệu đứa trẻ bắt chước.

Olise được cho là giống hai huyền thoại ấy ở sự thanh thoát và vẻ tự nhiên trong cách chơi bóng. Tuy nhiên, quá trình phát triển của anh – cũng như Lamine Yamal – lại chịu ảnh hưởng từ sự dịch chuyển của Lionel Messi từ cánh vào trung lộ dưới thời Pep Guardiola.

Nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi, cuộc cạnh tranh giữa Olise và Lamine Yamal có thể trở thành chương mới của bóng đá thế giới, gợi nhớ cuộc đối đầu kéo dài nhiều năm giữa Messi và Cristiano Ronaldo.

Cả hai đều sở hữu khả năng rê bóng, chuyền bóng và dứt điểm bằng chân trái ở đẳng cấp đặc biệt.

Những con số của Olise tại Bayern Munich càng chứng minh điều đó. Mùa đầu tiên: 17 bàn, 18 kiến tạo. Mùa thứ hai: 25 bàn, 28 kiến tạo.

Olise giống như huyền thoại bóng rổ Magic Johnson: vừa có thể ghi điểm, vừa chuyền bóng với cái đầu ngẩng cao như thể đã biết trước mọi diễn biến.

Phong cách Olise gợi nhớ Zidane. Ảnh: FFF

Thierry Henry, người từng được Zidane “nuôi” bằng vô số đường kiến tạo và cũng là HLV của Olise ở đội Olympic Pháp, có cái nhìn rất đặc biệt.

“Thật may mắn khi tôi từng được huấn luyện cậu ấy. Có những buổi tập, Olise làm điều gì đó khiến tôi phải cố kìm lại để không thốt lên ‘wow,’ vì là HLV thì không thể phản ứng như vậy”, Henry kể.

“Tôi chỉ biết quay sang trợ lý hỏi: Anh vừa thấy điều đó chứ?. Cậu ấy như đến từ hành tinh khác”.

Theo Henry, “MVP lúc nào cũng sẽ là Mbappe vì cậu ấy tạo ra những con số không ai sánh nổi. Nhưng cầu thủ quan trọng nhất của Pháp chính là Olise”.

Mbappe hưởng lợi nhiều nhất từ nhãn quan chiến thuật và những đường chuyền sắc như dao cạo của Olise. “Việc của tôi chỉ là tạo ra các phương án chuyền bóng cho cậu ấy”, đội trưởng Pháp nhìn nhận.

Phía trước là bán kết World Cup 2026. Vũ điệu Olise sẽ giúp Pháp giải mã hàng tiền vệ chắc chắn của Tây Ban Nha, được điều tiết bởi Rodri.

(Nguồn: VTV)