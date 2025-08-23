20h30 tối 23/8, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bắt đầu hành trình tại giải vô địch thế giới với trận ra quân gặp Ba Lan. Trước đối thủ rất mạnh xếp hạng 3 thế giới, mục tiêu của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là học hỏi, cọ xát, nhưng chắc chắn cũng sẽ chơi hết khả năng.

Trong những buổi tập vừa qua, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt liên tục có thử nghiệm ở vị trí đối chuyền, sau khi Bích Tuyền rời đội. Đầu tiên, chiến lược gia sinh năm 1976 sử dụng Vi Thị Như Quỳnh, sau đó là Trần Thị Thanh Thúy.

Trần Thị Thanh Thúy có vai trò rất quan trọng. Ảnh: S.N

Với Thanh Thúy, thuyền trưởng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt nhiều sự kỳ vọng, ông nói: "Trước đây Thanh Thúy từng thi đấu vị trí đối chuyền. Chúng tôi tính toán từng trận đấu cụ thể, có thể đưa Thúy này vào vị trí trên nhưng tùy tình hình chuyên môn".

Ở tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, Hoàng Kiều Trinh là VĐV chơi ở vị trí sở trường đối chuyền. Tuy nhiên, trước các đối thủ với phong cách thi đấu khác nhau, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và BHL phải chuẩn bị nhiều phương án.

Theo dự đoán của giới chuyên môn, Trần Thị Thanh Thúy sẽ là VĐV có sự linh hoạt ở vị trí chủ công và đối chuyền. Trong trường hợp "4T" chơi chủ công, vai trò đối chuyền sẽ thuộc về Vi Thị Như Quỳnh.

Phụ công Bích Thủy sẵn sàng cho trận ra quân. Ảnh: S.N

Các phụ công gồm: Nguyễn Thị Trinh, Bích Thủy. Lâm Oanh thi đấu ở vị trí chuyền 2 quen thuộc, trong khi Libero là Khánh Đang.

Đây được xem là đội hình tối ưu của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên tùy vào diễn biến cũng như màn thể hiện của các VĐV trên sân, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ có những thay đổi cần thiết nhằm giữ sức cho các trụ cột, dồn toàn lực thắng Kenya - đội bóng "vừa sức" ở bảng G.

Đội hình dự kiến tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam: Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Trinh, Bích Thủy, Lâm Oanh, Khánh Đang.