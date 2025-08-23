Lịch thi đấu bóng chuyền giải vô địch thế giới 2025 hôm nay ngày 23/8

Ngày

Giờ

Bảng

Cặp đấu

Trực tiếp

23/08

16h00

E

Canada

Bulgaria

23/08

16h00

F

CH Dominica

Colombia

23/08

17h00

H

Nhật Bản

Cameroon

23/08

17h00

G

Đức

Kenya

23/08

19h30

E

Thổ Nhĩ Kỳ

Tây Ban Nha

23/08

19h30

F

Trung Quốc

Mexico

23/08

20h30

H

Serbia

Ukraine

23/08

20h30

G

 Việt Nam Ba Lan