Ở set 1, sau những điểm số giằng co đầu trận, các cô gái Thái Lan bất ngờ bứt phá với chuỗi 7 điểm liên tiếp, nhanh chóng tạo cách biệt lớn. Sự vượt trội về mọi mặt giúp chủ nhà dễ dàng khép lại set đấu với tỷ số 25-15.

Quốc kỳ Việt Nam xuất hiện tại giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 - Ảnh: TVA

Bước sang set 2, Ai Cập cho thấy tinh thần kiên cường khi vùng lên mạnh mẽ. Đội bóng châu Phi chơi sòng phẳng với Thái Lan và bất ngờ có chuỗi 3 điểm quyết định ở giai đoạn cuối, giành thắng lợi 25-23 để quân bình 1-1.

Không để kịch bản tái diễn, các học trò HLV Kiattipong xốc lại đội hình ở set 3, sớm tạo khoảng cách an toàn và duy trì thế áp đảo. Với sự đồng đều ở các mũi tấn công, Thái Lan thắng áp đảo 25-15, vươn lên dẫn 2-1.

Thái Lan khởi đầu thuận lợi tại giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025. Ảnh: Volleyball World

Set 4 chứng kiến màn “đè bẹp” toàn diện khi Ai Cập xuống sức rõ rệt. Các tay đập chủ nhà thi đấu hưng phấn, liên tiếp ghi điểm từ mọi vị trí, khép lại trận đấu bằng chiến thắng 25-11 đầy thuyết phục.

Kết quả chung cuộc, Thái Lan thắng 3-1 (25-15, 23-25, 25-15, 25-11), qua đó tạm thời dẫn đầu bảng A giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025, xếp trên Hà Lan với 1 điểm nhiều hơn.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận ra quân, gặp đối thủ nặng ký đến từ châu Âu - các cô gái Ba Lan, lúc 20h30 ngày 23/8.