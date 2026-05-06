Ngày 6/5, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 16 bị cáo nguyên là nhân viên Công ty Luật TNHH Power Law chi nhánh Sài Gòn về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo cáo buộc, Công ty Power Law thực hiện việc thu hồi nợ cho nhiều công ty tài chính, ngân hàng và các ứng dụng (app) vay tiền trên mạng.

Để phục vụ công việc, các nhân viên được cấp tài khoản truy cập hệ thống quản lý dữ liệu khách hàng để lấy thông tin cá nhân, số điện thoại của người vay và người thân của họ.

Do áp lực về doanh số, từ tháng 8/2021, nhóm nhân viên này đã thực hiện hành vi cắt, ghép hình ảnh, thông tin không đúng sự thật của người vay hoặc người thân, bạn bè của họ rồi đăng lên mạng xã hội Facebook, Zalo với tiêu đề như "truy tìm đối tượng lừa đảo", "cáo phó", giả mạo hoàn cảnh khó khăn để kêu gọi từ thiện... nhằm gây sức ép, buộc người vay phải trả nợ.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Theo cáo trạng, Phạm Lê Duy (29 tuổi, cựu trưởng phòng thu hồi nợ) đã trực tiếp và chỉ đạo nhân viên cắt ghép ảnh chị Bùi Thị Mai H. cùng gia đình kèm nội dung giả mạo chị này có hoàn cảnh khó khăn, con nhỏ bệnh tật để xin tiền mua tã, sữa nhằm gây áp lực buộc chị H. trả 3 triệu đồng cho Công ty Tima.

Ngoài ra, Duy còn tạo sức ép cưỡng đoạt tiền của 3 bị hại khác.

Bùi Thị Thu Huyền (nhân viên thu hồi nợ) đã cưỡng đoạt tài sản của 6 người với tổng số tiền 38 triệu đồng bằng thủ đoạn đăng thông tin không đúng sự thật lên các tài khoản Facebook của người thân bị hại.

Tương tự, 14 bị cáo khác cũng dùng thủ đoạn cắt ghép hình ảnh, bôi nhọ người vay trên các trang mạng xã hội để cưỡng đoạt hàng chục triệu đồng.

Hàng chục ngân hàng, công ty tài chính là đối tác của Công ty Power Law

Vụ việc được phanh phui khi Công an quận 12 (cũ) tiến hành kiểm tra, khám xét trụ sở Công ty Power Law, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ông Hoàng Quốc Việt là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Luật Power Law chi nhánh Sài Gòn, nhưng không có tên trong danh sách 16 bị cáo.

Nguyên nhân là do cơ quan điều tra chưa thu thập đủ tài liệu, chứng cứ để xử lý trách nhiệm của ban giám đốc công ty cùng một số trưởng phòng, trưởng nhóm khác nên quyết định tách hành vi này để tiếp tục xác minh và xử lý sau.

Liên quan đến vụ án, 18 ngân hàng, công ty tài chính và các app vay tiền đóng vai trò là đối tác, bên giao nợ, ký kết thỏa thuận để Công ty Power Law đại diện thực hiện việc thu hồi các khoản nợ quá hạn.

Các tổ chức này đã cung cấp toàn bộ "hồ sơ nợ" gồm thông tin cá nhân chi tiết của người vay như họ tên, số định danh, địa chỉ, nơi làm việc và cả thông tin người thân để tải lên hệ thống quản trị dữ liệu khách hàng của công ty luật.